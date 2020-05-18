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ظافر العابدين: الاختيار و100 وش أفضل مسلسلات رمضان.. والدراما المصرية تتطور

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:01 ص
ظافر
ظافر
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عادل نصار
علق الفنان ظافر العابدين على مسلسله "  the Eddy على منصة   Netflix" قائلًا " مشروع مختلف من ألفه إلى يائه فهي مبنية على فرقة " للجاز " ثم تتفرع الاحداث وتركيبة  المسلسل  مهمة جدًا ومختلفة وتشمل أسماء كبيرة لها شهرة عالمية والمخرج حاصل على جائزة " أوسكار " وأول تجربة تلفزيونية له  وكنت حريص على التواجد في العمل عندما أتيحت لي الفرصة".

 

وحول كواليس قبوله للدور، تابع العابدين، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب "، عبر برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه دور  مختلف  وجذاب لاي ممثل بلا تردد وافقت على المشاركة مشيرًا أن معايير إختياره للاعمال  تعتمد سواء أكانت عربية او أجنبية  على تحقيق إضافة حقيقية له فالاهم ليس العدد  ولكن قيمة العمل ويهمني التواجد عربيًا في مصر بالذات ".

 

وكشف العابدين: "أنا الان موجود  في لندن مع الاسرة قرابة الشهرين منذ توقف تصوير الجزء الثاني " عروس بيروت " بسبب جائحة كورونا مشيرًا أنه قضى شهرين  كاملين في حظر كلي في لندن والان تم تخفيف  الحظر ونتمنى تسير الامور للافضل "

وأكد أن أول طائرة سيستقلها عند فتح المطارات ستكون لبيروت وتركيا لاستكمال مسلسل " عروس بيروت " في الجزء الثاني " مشيرًا أنه  المسلسل لم يتكمل تصوير جزئه الثاني ونتمنى  أن ننتهي من التصوير قبل موعد عرضه المفترض أن يكون في سبتمبر ونتمنى أن نستكمل  التصوير قبل الموعد ونحن الان في منتصف الطريق في الجزء الثاني وسيكون مختلف عن الاول .

وعن أفضل مسلسلات الدراما المصرية التي يشاهدها، رد قائلًا " بحاول أتابع  وشاهدت مسلسلات لبنانية وتونسية ومصرية والافضل في مصر بالنسبة لي مسلسل " الاختيار "  و" 100 وش " مشيدًا بدور اسر ياسين  قائلًا " المجموعة رائعة " مشيدأ بتطور الدراما المصرية في كل موسم عن السابق .

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