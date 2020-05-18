خلال أيام.. الاعلان عن أسماء ٦٥ قيادة محلية جديدة بالمحافظات

مسابقة القيادات رقم 2 لسنة 2019، لشغل ٦٥ درجة من وظائف القيادات بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين. وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن





وتقدم اليها ١١٨٣ وبلغ إجمالي المستوفين ١١١٤ ، حيث تقدم للدرجة الممتازة ١٠١ ، كما تقدم للمدير العام ٧١٦ ، كما تقدم للدرجة العالية ٢٩٧ وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان ٦٥.





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