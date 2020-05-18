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أخبار العالم

الكمامات إجبارية ومنع صلاة العيد.. قرارات حاسمة في سلطنة عمان لمواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت سلطة عمان، اليوم الأثنين، حظر جميع التجمعات المرتبطة بعيد الفطر كالصلاة وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية، وذلك في إجراء احترازي جديد يهدف للحد من تفشي فيروس كورونا. 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة قررت إلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن سلطنة عمان تعتبر ثاني دولة عربية تتخذ قرارات مماثلة للحد من تفشي الفيروس، بعد مصر، إذ أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة.

وقال مدبولي إن ذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضًا خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعيًا لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.
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