مدبولي: التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا، موضحا أن سيجري غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمنتزهات من يوم الأحد إلى الجمعة.









وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة، مشيرا إلى أن "امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو، وسنبحث عودة الشعائر الدينية في النصف الثاني من شهر يونيو".



