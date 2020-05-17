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مدبولي: التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 02:54 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع - كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اجتمعت اليوم الأحد لمناقشة بعض الأمور الخاصة بإجراءات مواجهة كورونا.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا، موضحا أن سيجري غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمنتزهات من يوم الأحد إلى الجمعة. 


وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة، مشيرا إلى أن "امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو، وسنبحث عودة الشعائر الدينية في النصف الثاني من شهر يونيو".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عيد الفطر المبارك وعقب العيد من إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.
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