رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ناقشت الاجراءات التي سوف تتخذ في عيد الفطر المبارك وبعده.





واشار رئيس الوزراء ان التجمعات الكبيرة في العيد ستكون فرصة كبيرة لانتشار الفيروس، ولذلك أتخذت الحكومة قرار بإغلاق المحال التجارية والمولات و المطاعم و الشواطئ والخدائق العامة والمتنزهات بدءًا من الأحد المقبل وحتى الجمعة، للحد من انتشار الفيروس.





كما سيكون موعد حظر التجول من يوم الاحد المقبل من الساعة الخامسة وإيقاف وسائل النقل الجماعي وتوقف أتوبيسات الرحلات و الانتقال للمحافظات