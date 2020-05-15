AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: الحكومة نجحت اقتصاديا فى التعامل مع كورونا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
أثنى الدكتور  حسن الصادق، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة  على مجهودات الحكومة ونجاحها فى استيعابها لفيروس كورونا وكافة النتائج الإقتصادية المترتبة عليه . 

أوضح أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الفترة القادمة تشهد انخفاض معدلات التدفقات العالمية بين الدول نظرأ لأن التعاملات النقدية " الكاش " هى التى تستحوذ على كافة التعاملات المالية . 

وأشار الدكتور حسن الصادق، إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يأتى عن طريق فوائض مالية تأتى من الخارج  وفى ظل أزمة كورونا الحالية شهدت الفوائض المالية كسادا كبيرا نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية فى كافة دول العالم بعد تفشى وباء كورونا .

ولفت أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة،  إلى أن هناك 5 دول كانت  تصنف ضمن اقتصاديات فوائض مالية  فى دول الخليج وهى السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، قطر  ، الكويت  ولكن مع ازمة كورونا تأثر اقتصادها  وذلك بالتزامن أيضأ  مع تدهور كافة الإقتصاديات فى كافة دول العالم .

ولفت الدكتور حسن الصادق، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة  إلى أن مصر تمتلك مصادر عدة للدخل وتنمية الإستثمار ولكن مع أزمة كورونا تأثرت عدة قطاعات ومن المتوقع أن تنشط  عقب القضاء على وباء كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 250 مليون جنيه.. الرقابة المالية تدعم جهود الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا

أستاذ اقتصاد: فيروس كورونا يعصف بأموال العالم .. فيديو

أحمد حسام عوض: تعافي الاقتصاد المصري يحتاج سياسات مالية أكثر تحفيزية للاستثمار

الإنسان أم المال.. حرب فيروس كورونا تجبر العالم على تغيير خارطة الاقتصاد

النقد العربي: نجاحات العام الماضي دعمت اقتصاد مصر.. و5 مجالات ستتأثر بكورونا

السعيد والمشاط تبحثان آليات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. إسماعيل يوسف يكشف كواليس لحظة توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك.. فيديو

الصحة السعودية: ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال بنسبة 125 %

الدولار يسجل أعلى سعر له في 3 أسابيع.. تفاصيل كاملة

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

فيديوجراف.. قصة متسول مصر الجديدة وسيارته الملاكي

الحلقة 21 من مسلسل شاهد عيان.. عودة هنا شيحة إلى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: سائل يقتل كورونا في الفم .. تكلفة إطلالات نجمات الأسبوع الثالث من رمضان

حقيقة تسبب «البنجول» في نقل عدوى كورونا إلى البشر

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز