خبير: الحكومة نجحت اقتصاديا فى التعامل مع كورونا.. فيديو

أثنى الدكتور حسن الصادق ، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة على مجهودات الحكومة ونجاحها فى استيعابها ل فيروس كورونا وكافة النتائج الإقتصادية المترتبة عليه .





أوضح أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الفترة القادمة تشهد انخفاض معدلات التدفقات العالمية بين الدول نظرأ لأن التعاملات النقدية " الكاش " هى التى تستحوذ على كافة التعاملات المالية .





وأشار الدكتور حسن الصادق، إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يأتى عن طريق فوائض مالية تأتى من الخارج وفى ظل أزمة كورونا الحالية شهدت الفوائض المالية كسادا كبيرا نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية فى كافة دول العالم بعد تفشى وباء كورونا .





ولفت أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن هناك 5 دول كانت تصنف ضمن اقتصاديات فوائض مالية فى دول الخليج وهى السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، قطر ، الكويت ولكن مع ازمة كورونا تأثر اقتصادها وذلك بالتزامن أيضأ مع تدهور كافة الإقتصاديات فى كافة دول العالم .





ولفت الدكتور حسن الصادق، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة إلى أن مصر تمتلك مصادر عدة للدخل وتنمية الإستثمار ولكن مع أزمة كورونا تأثرت عدة قطاعات ومن المتوقع أن تنشط عقب القضاء على وباء كورونا.







