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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لقاءات حول "الموروث الشعبي" و"إدارة الأنشطة" في برنامج تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاءين جديدين ضمن فعاليات الأسبوع الثاني للمجموعة السادسة من البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية"، الذي يقام ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "أهمية الثقافة التشاركية"، قدمه الشاعر الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة سابقا، تناول خلاله أهمية الموروث الشعبي بوصفه ذاكرة جمعية للأمة، بما يحمله من معتقدات وتقاليد وفنون وحرف وقصص تتناقلها الأجيال، موضحا دوره في تشكيل الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.

كما تطرق "شومان" إلى آليات إدارة العمل الثقافي وأهميته المجتمعية، وسبل تخطيط الأنشطة الثقافية وتنظيمها، مشيرا إلى ضرورة تكامل الجهود بين القطاعات المعنية بالشئون الثقافية، ووضع برامج وخطط متكاملة تستند إلى فلسفة واضحة وقيم محددة، وتراعي طبيعة المشكلات التي تواجه العمل الثقافي في الأقاليم المختلفة، بما يدعم قيم العمل والمسئولية، ويسهم في اكتشاف المواهب والكفاءات والإبداعات المحلية.

واختتم حديثه مستعرضا أسس تخطيط الأنشطة، بدءا من تحديد الأهداف والفئات المستهدفة، مرورا بإعداد الميزانية والجدول الزمني واختيار المكان المناسب وتوفير التجهيزات اللازمة، وصولا إلى تشكيل فرق العمل والترويج للفعاليات، مؤكدا أهمية تقييم النتائج ومدى تحقيق الأهداف، للاستفادة منها في تطوير الأنشطة المستقبلية.

كما شهد اليوم لقاء بعنوان "الخصوصية الثقافية وآليات توظيفها"، قدمه الدكتور حمدي سليمان، مدرس علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة العريش، ناقش خلاله مفهوم الثقافة وأهميتها مشيرا إلى أنها تمثل جسرا للتواصل بين الأجيال، ينقل اللغة والمعتقدات والخبرات من الماضي إلى الحاضر، ويسهم في تشكيل ملامح المستقبل.
كما أشار إلى دور الثقافة في الحفاظ على التراث، وترسيخ الشعور بالانتماء، وذلك من خلال الأنشطة المتنوعة والتي تشمل الموسيقى، المسرح، المهرجانات، وورش العمل، وغيرها من الفعاليات التي تعزز التواصل بين الأفراد وتمنح كل مجتمع طابعه المميز.

وينفذ البرنامج التدريبي من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، ويستمر حتى الخميس 29 أكتوبر، بهدف تطوير آليات العمل بالمواقع الثقافية من بيوت وقصور ومكتبات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة تنمية مهارات مديري المواقع وزارة الثقافة التنمية المستدامة

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