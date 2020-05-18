القس أندريه زكي يرأس صلاة جنازة رئيس مجمع الإيمان

شارك في صلاة الجنازة بجانب رئيس الطائفة الإنجيلية، القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتور ماهر صموئيل، خادم الإنجيل، وعدد قليل من القساوسة والخدام.





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وحرص حضور جنازة الدكتور القس سعيد إبراهيم، على الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة التي وضعتها الدولة والتزمت بها الكنيسة، بشأن مسافات التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونعت الطائفة الإنجيلية ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بمزيد من الحزنِ والأسى، الدكتور القس سعيد إبراهيم، رئيس مجمع الإيمان، وراعي كنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا، الذي انتقل عن عالمنا أمس الأحد.

كما نعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الدكتور القس سعيد إبراهيم، الخادم الأمين الذي التزم بكلمة الله، وجسد في خدمته معاني التقوى والإيمان، الراعي المخلص والمعلم الذي شكل أجيالًا من قادة الكنيسة.