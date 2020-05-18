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أخبار البلد

القس أندريه زكي يرأس صلاة جنازة رئيس مجمع الإيمان

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:28 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
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سامح سلام
ترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صلاة الجنازة على جثمان الدكتور القس سعيد إبراهيم، رئيس مجمع الإيمان وراعى كنيسة الإيمان بميدان فكتوريا، واقيمت صلاة الجنازة بكنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا. 

شارك في صلاة الجنازة بجانب رئيس الطائفة الإنجيلية، القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتور ماهر صموئيل، خادم الإنجيل، وعدد قليل من القساوسة والخدام.


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وحرص حضور جنازة الدكتور القس سعيد إبراهيم، على الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة التي وضعتها الدولة والتزمت بها الكنيسة، بشأن مسافات التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونعت الطائفة الإنجيلية ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بمزيد من الحزنِ والأسى، الدكتور القس سعيد إبراهيم، رئيس مجمع الإيمان، وراعي كنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا، الذي انتقل عن عالمنا أمس الأحد.

كما نعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الدكتور القس سعيد إبراهيم، الخادم الأمين الذي التزم بكلمة الله، وجسد في خدمته معاني التقوى والإيمان، الراعي المخلص والمعلم الذي شكل أجيالًا من قادة الكنيسة.

ولد القس سعيد إبراهيم في 20 أغسطس  1942 بمركز المنشأة في محافظة سوهاج ، وتخرج من كلية اللاهوت عام 1962، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة، والدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الأمريكية، أسس أكثر من 60 كنيسة، كما أسس جبل الصلاة في وادي النطرون عام 2002، كما اسس كلية اللاهوت التابعة للمجمع عام 1999.
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