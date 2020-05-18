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محافظات

توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:58 م
توزيع المساعدات الغذائية
توزيع المساعدات الغذائية
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شاذلى عبد الفتاح
 قامت مؤسسة ثواب للتنمية بتوزيع 1000 شنطة رمضانية على المستحقين من أهالى محافظة أسوان وذلك ضمن مبادرة " الناس لبعضهم " التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة ، بالإضافة إلى الأسر الأكثر إحتياجًا وذوى الإحتياجات الخاصة .

ومن جانبه قال محمد دسوقى رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة ثواب بأنه تم توزيع  هذه الدفعة بواقع 1000 شنطة على الفئات المستحقة بقرى مركز أسوان المختلفة ليصل بذلك إجمالى الشنط الرمضانية التى تم توزيعها على مستوى محافظة أسوان خلال الفترة الماضية إلى 4 ألاف شنطة .

وأشار محمد دسوقى إلى أنه تم توزيع الدفعة الأخيرة بالتنسيق مع الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان وذلك فى إطار تعاون مؤسسات المجتمع المدني فى مبادرة الناس لبعضهم التى لاقت إقبالًا كبيرًا من مختلف الجهات خلال الفترة الماضية .

توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
توزع 1000 شنطة رمضانية على العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
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