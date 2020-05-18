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توك شو

لمنع انتشار كورونا .. اليابان تقرر إغلاق جبل فوحي .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:28 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية تقريرا جاء خلاله أنه سيتم إغلاق جبل فوجي، أحد أهم المزارات السياحية في اليابان خلال موسم التسلق في فصل الصيف.


يأتي ذلك في محاولة لكبح استشراء فيروس كورونا الجديد، وهذه هي المرة الأولى منذ 60 عاما، أي منذ العام 1960 التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار في اليابان وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى أعلى قمة في البلاد .


وأعلنت محافظة شيزوكا، أنها أغلقت ثلاثة من الطرق الرئيسية الأربعة التي تقود إلى قمة الجبل الشهير.


وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت محافظة ياماناشي القريبة أنها ستقدم على إغلاق طريق يوشيدا، أكثر الطرق شعبية. ومن المقرر أن تبقى الأكواخ الجبلية على طول الطرق الأربعة مغلقة أيضًا.


يقع جبل فوجي أو ما يعرف بـ "فوجي سان" على بعد 100 كيلومتر (60 ميلًا) من طوكيو ويمكن رؤيته بوضوح في الجو الصحو من العاصمة اليابانية.
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