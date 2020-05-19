مسلسلات رمضان تحت المجهر.. 127 ملاحظة على 25 عملا دراميا خلال الأسبوع الثالث.. و١٦ معيارا لتقييم الأعمال

رصد العديد من الملاحظات الفنية في بعض المسلسلات الرمضانية

7 أعمال درامية خالية من الملاحظات هذا الأسبوع

مشاهد التدخين تحتل صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة جديدة

إصدار التقرير النهائي للأعمال الدرامية نهاية شهر رمضان









يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحظة بلحظة أعمال الدراما التي تذاع علي شاشات الفضائيات، بالإضافة إلي فحص وتدقيق هذه الأعمال ومراقبتها جيدًا لرصد المخالفات الفنية من خلال لجان متخصصة في هذا الشأن تقوم بعمل تقارير يومية وأسبوعية بما تم رصده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لضمان تقديم رسالة درامية هادفه للمواطنين.





وتواصل اللجان الفنية المخصصة لمتابعة الأعمال الدرامية عملها حيث رصد التقرير الإحصائي الثالث الذي أعدّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي يحتوي علي 127 ملاحظة على 25 مسلسلًا خلال الأسبوع الثالث من رمضان، وتراوحت الملاحظات ما بين الالفاظ السوقية، والتهكم، والسخرية، ومشاهد العنف، والتدخين، ومشاهد توظيف الدين توظيفًا سلبيًا، وتشويه صورة المرأة.





واحتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ 40 ملاحظة تليها، الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ومشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد، كما كشف التقرير خلو المسلسلات في الأسبوع الثالث من أية مشاهد للحض على الكراهية، أو السب والقذف، مؤكدًا على انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظًا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما شهد التقرير أيضًا خلو 7 أعمال درامية من أي ملاحظة خلال هذا الأسبوع، وهم كلًا من: اللعبة، وسكر زيادة، وحب عمري، والاختيار، وفلانتينو، ونحب تاني ليه، والفتوة.









كما رصدت اللجان الفنية، 24 ملاحظة على مسلسل " البرنس "، وذلك خلال الأسبوع الثالث لعرض المسلسل بواقع 8 مشاهد تدخين، و7 مشاهد تشويه لصورة المرأة وإهانتها، و4 ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، و3 مشاهد مخدرات، ومشهد شرب خمر، ومشهد أخر يتعلق بمعيار مراعة الهوية المصرية والعربية، وبحسب مؤشرات التحليل الإحصائي للأسبوع الثالث، فقد رصد التقرير نماذج للملاحظات، وفيما يتعلق بالألفاظ السوقية تم رصد مشهد أحمد داش يقول لنورا " أنا كنت فاكر إن رمضان هيتف علينا " كما تم رصد مشهد لمحمد مهران يقول لمحمد ماهر " عند أمك وأمه "، بالإضافة إلي رصد 3 مشاهد تدخين









أما فيما يتعلق بتشويه صورة المرأة رصد التقرير مشهد لمدير نور في الفندق الذي تعمل فيه يحرضها على ملاطفة أحد المترددين على الفندق للحصول على منفعة مادية منه، كما تم رصد مشهد بين روجينا وشقيق زوجها محمد علاء ويظهر وجود علاقة غير شرعية بينهما وكيف تقوم روجينا لإغوائه.





ورصدت اللجان الفنية، أيضًا ملاحظتين على مسلسل " اتنين في الصندوق "، في حلقات الأسبوع الثالث، الملاحظة الأولي تضمنت مشهد شرب خمر في الحلقة ١٦ للراقصة سونيه في مقهى ليلى ويوجد زجاجات خمر، أما الملاحظة الثانية إهانة الشعب المصري في الحلقة ١٧ وهي فئة عاملين جمع القمامة، حيث قال حمدي المرغني لنونه بالرغم من أن أبوكي زبال بس أنتي متربية كويس .









كما رصدت اللجان الفنية، 3 ملاحظات على مسلسل "ولاد إمبابة "، وذلك في الأسبوع الثاني، تضمنت ألفاظا سوقية ومتدنية ومبتذلة، ورصد التقرير، نماذج للألفاظ السوقية ومنها " آه ياخلفة العرة، وش أمك فقر، ما كله منك يا محامي الغبرة، كل المعفنين يطلعوا، الواد السباك ابن البلغة".









بالإضافة إلي رصد 7 ملاحظات على مسلسل "سلطانة المعز"، تضمنت مشاهد تدخين، ومشهدين تضمنا ألفاظا سوقية، و مشهد شرب خمر، حيث كأن أبرز المشاهد مثل "مش حارق قلبي غير العرر، بدعي على جو الواطي، طلعي تليفونك وكلمي النسوان والرجالة" هذا بالإضافة إلى مشاهد التدخين والخمر.





فضلًا عن رصد 14 ملاحظة على مسلسل "ونسني"، 12 منها تضمنت ألفاظا سوقية، ومشهد تدخين، وإيحاءات جنسية، و تضمنت الألفاظ السوقية حوار بين سارة وبتول تقول لها إن حبيبها زبالة ووضيع، كم تم رصد حوار بين أيمن وفرح يقول لها داخل الشركة " وبنقول أوسكار دي فاجرة " كما رصد التقرير ٤ملاحظات على مسلسل " اللعبة "، تضمنت ألفاظا سوقية ومتدنية ومبتذلة، و مشهد مخالف لكود الطفل .





كما كشف تقرير اللجان الفنية عن ٦ ملاحظات على مسلسل لعبة النسيان في الاسبوع الثاني من العرض عبارة عن شرب خمر ومخالفة لكود الطفل.





وقال مصدر مسؤول لـ " صدى البلد " أن هذا الرقم يعد الأقل مقارنة بالأسبوع الأول 219 ملاحظة، والثاني 147 ملاحظة على

المسلسلات، مضيفًا أنه رصد التقرير الإحصائي للجنة الشاشات في رمضان 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا، عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان الكريم .





وأكد المصدر ان الاسبوع الثالث شهد انخفاضا و تراجع ملحوظ فى حجم المخالفات والملاحظات ، مشيرا الى ان كافة الملاحظات التى رصدت لا ترقى باعتبارها مخالفات صريحة .





وتابع المصدر ان هناك ١٦ معيار التى أعلنها المجلس مسبقا ويتم الرصد من خلال هذه المعايير ، مشيرا الى أهمية عودة المشاهد فى الظروف التى تمر بها البلاد.





من جانبه أكد محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيصدر التقرير النهائي للأعمال الدرامية نهاية الشهر، مضيفًا أن ذلك بخلاف التقرير الاسبوعي الذى يرصد كافة الملاحظات بشكل دقيق.





واضاف وكيل المجلس فى تصريحات ل صدى البلد " أن لجان الرصد تتابع بشكل دقيق كافة الأعمال التي تعرض خلال شهر رمضان، موضحًا أن التقرير الشامل سيوضح كافة الملاحظات التى سيتم رصدها، بالإضافة إلى المخالفات.