بعد تعافيه من كورونا.. الكرملين يعلن عودة رئيس الوزراء الروسي إلى أداء مهامه

أعلن الكرملين عودة رئيس الوزراء الروسي إلى أداء مهامه بعد تعافيه من فيروس كورونا.





أفادت بذلك قناة إكسترا نيوز الفضائية، في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





وأصيب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه الخميس الماضى.





وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين "عليَّ أن أخضع لحجر ذاتي واتبع تعليمات الأطباء. من الضروري حماية زملائي"، واعدا بأن أبقى على تواصل مستمر "حول جميع المواضيع الرئيسية"، ومقترحا تكليف شخص بمهامه.





ووقع بوتين بسرعة مرسوما يتولى بموجبه مهامه النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، بوصفه رئيسا للحكومة "بالإنابة".





وطمأنه بوتين في الاجتماع المتلفز أن "ما يحدث له الآن يمكن أن يحدث لأي شخص"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرارات كبيرة في غيابه.