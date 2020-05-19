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أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب أردوغان بوقف نقل المرتزقة إلى ليبيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:33 ص
مرتزقة مواليين لتركيا
مرتزقة مواليين لتركيا
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محمد علي

عبر "جير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا عن قلقه، من توافد المرتزقة الذين يصلون إلى ليبيا من سوريا، وهو الأمر الذي يتم بدعم ورعاية كاملة من حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان التي يدين العالم تصرفاتها، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.


أكد بيدرسن أن نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا مثار قلق دولي شديد، يجب أن يصل لحد.

وبالأمس أكد  المرصد السوري لحقوق الإنسان،  إن عملية نقل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا لم تعد سرية، وتجرى بشكل علني، لافتًا إلى أن حافلات تقل المترزقة خرجت من عفرين السورية، مدعومة بما يسمى الجيش الوطني الموالي لأنقرة.


وأوضح المرصد، أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950، من بينهم مجموعة من غير السوريين، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى 3420.

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