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تعليم

لخريجيها من كلية الطب البشري.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:09 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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كريم ناصر
خصصت كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،مجموعة من الوظائف للأطباء المقيمين والمعيدين من خريجي الجامعة وأعلنت عنها فى إطار خطة شاملة تستهدف دعم المؤسسات الطبية التابعة للجامعة بالكوادر المؤهلة من خريجيها وهو التوجه الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.


وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة بأنه بناءً على احتياج الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تم الإعلان عن حاجة الكلية لشغل وظائف الأطباء المُقيمين والمُعيدين من أجل توظيف خريجي الجامعة المؤهلين على أعلى مستوى.

وقالت الدكتورة فوزية أبو الفتوح، عميدة كلية الطب البشري، إنه تم تحديد الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، والتي كان من أهمها أن يكون المُتقدم من خريجي كلية الطب البشري بالجامعة من الدفعات (2017-20018) و(2018-2019).

وأضافت أبو الفتوح، أن من ضمن الشروط التي تم الإعلان عنها، أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية فقط وحاصلًا على تقدير عام جيد جدًا على الأقل، وتقدير مادة التخصص جيد جدًا.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة أن الوظائف التى تم الاعلان عنها تتضمن: «امراض الباطنة وجراجة المخ والأعصاب طب الأطفال والأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية وجراحة عامة وطب الحالات الحرجة وجراحة المسالك البولية والطب الطبيعي وجراعة العيون وجراحة العظام والتخدير وأنف وأذن وحنجرة وسمعيات والنساء والتوليد وجراحة قلب وصدر وقلب وأوعية دموية».

وأضافت أن  وظائف المعيدين فقد تم تحديدها في تخصصات: «الكيمياء الحيوية والفارماكولوجي والاثولوجى و التشريح والطفليات والهستولوجي والفسيولوجي والميكروبيولوجي وطب شرعي وسموم».

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