سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور

شهدت مستشفى أسوان التخصصى للعزل اليوم، وفاة والدة أول طفل يولد داخل المستشفى بعد مرور نحو أسبوع من وضعها لمولودها وذلك نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " .





وكانت السيدة " ر.ع.م – 34 سنة " المصابة بفيروس كورونا ، المقيمة بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان ، قد قامت بوضع مولودها حيث إستقرقت الحالة الصحية للأم والمولود الجديد ، وسط إتخاذ الإحتياطات الطبية اللازمة والطرق الوقائية للحفاظ على سلامتهما ، ووضعهم تحت رعاية ومتابعة مستمرة.









فيما تحسنت حالة الأم عقب إتمام عملية الولادة بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد حسنى رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أسوان التخصصى للعزل ، وطاقم طبى على أعلى مستوى داخل العزل الصحى ليتم كل ذلك المجهود وسط أجواء من الفرحة والسعادة للفريق الطبى وأيضًا لوالدة الطفل الجديد التى كانت حامل فى 38 أسبوع.





وقد تم إجراء ولادة قيصرية ناجحة لوالدته داخل مستشفى العزل ، وعقب ولادة الطفل أتضح أنه مولود " ذكر " وأن حالته مستقرة ، وبعد إنجابها للطفل أطلقت عليه أسم " محمد " .





واقرأ أيضًا:وكانت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، شهدت أمس شفاء 16 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.