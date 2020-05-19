AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:59 م
مستشفى أسوان التخصصى
مستشفى أسوان التخصصى للعزل
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شهدت مستشفى أسوان التخصصى للعزل اليوم، وفاة والدة أول طفل يولد داخل المستشفى بعد مرور نحو أسبوع من وضعها لمولودها وذلك نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " .

وكانت السيدة " ر.ع.م – 34 سنة " المصابة بفيروس كورونا ، المقيمة بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان ، قد قامت بوضع مولودها  حيث إستقرقت الحالة الصحية للأم والمولود الجديد ، وسط إتخاذ الإحتياطات الطبية اللازمة والطرق الوقائية للحفاظ على سلامتهما ، ووضعهم تحت رعاية ومتابعة مستمرة.

واقرأ أيضًا:

فيما تحسنت حالة الأم عقب إتمام عملية الولادة بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد حسنى رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أسوان التخصصى للعزل ، وطاقم طبى على أعلى مستوى داخل العزل الصحى ليتم كل ذلك المجهود وسط أجواء من الفرحة والسعادة للفريق الطبى وأيضًا لوالدة الطفل الجديد التى كانت حامل فى 38 أسبوع.

وقد تم إجراء ولادة قيصرية ناجحة لوالدته داخل مستشفى العزل ، وعقب ولادة الطفل أتضح أنه مولود " ذكر " وأن حالته مستقرة ، وبعد إنجابها للطفل أطلقت عليه أسم " محمد " .

وكانت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، شهدت أمس شفاء 16 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.
 

سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور
سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور
سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور
سبب إصابتها بكورونا.. وفاة أم بمستشفى أسوان التخصصى للعزل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاح أول جراحة قيصرية لمصابة كورونا فى مستشفى العزل بالإسكندرية

الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد

شفى و يامن.. حكاية طفلين جاءا للدنيا وسط مصابي كورونا.. شاهد

سبوع داخل مستشفى العزل.. الأطباء يشاركون فى حفل يامن أول مولود بالحجر.. صور

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

بعد التأكد من سلبية نتائجه..خروج مولود من مستشفى العزل بالإسكندرية..صور

ترشيحاتنا

بعد إصابته بالفشل الكلوي.. آخر التطورات الصحية لـ خالد سامى

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

في اجتماع خاص بليبيا .. السيسي: مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية

بنته كانت معايا في الفصل.. أحمد الفيشاوي ينعى الشيخ صالح كامل بكلمات مؤثرة

صالح كامل.. رحلة الملياردير السعودي من التجارة بـ أكباش الخراف بمكة إلى رائد الاستثمار العربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك