أول إصابة بكورونا بين المحافظين.. طوارئ في "التنمية المحلية" وحظر اللقاءات والاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس.. وجدل قانوني حول صلاحيات نائب المحافظ والسكرتير العام

وزير التنمية المحلية:

اتخذت الإجراءات الوقائية أثناء لقائي مع محافظ الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية يباشر أعمال المحافظة مع المحافظ

خالد قاسم:

استخدام الفيديو كونفرانس في الاجتماعات الرسمية بالوزارة

يتم التطهير يوميا ومنع دخول أي شخص لا يرتدي كمامة

خبير إدارة المحلية:

قانون الإدارة المحلية لم ينص على تولي نائب المحافظ مهام المحافظ حال غيابه









بعد إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، راجعت وزارة التنمية المحلية، العديد من الإجراءات الاحترازية التى كانت تجريها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة، وكشفت الأزمة عن الإجراءات المتبعة ومن ينوب عن المحافظ حال غيابه.





قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا مستمرا بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص ازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة.





وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك.





وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري ، وكذا اجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان علي صحتهم .





واوضح شعراوى أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد .





وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة .

كما قام الوزير بالتواصل مع نائب المحافظ الدقهلية واطلع على تطورات الوضع داخل الديوان العام وما يتم اتخاذه من إجراءات منذ صباح اليوم، حيث تم إجراء تعقيم وتطهير شامل لجميع الإدارات والحجرات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.





وقال نائب المحافظ إنه تقرر اتخاذ عدد من القرارات المهمة فى هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتشمل هذه القرارات عدم دخول المواطنين إلى الديوان العام خلال تلك الفترة إلا فى أضيق الحدود، هذا بالإضافة إلى التزام جميع العاملين المتواجدين بالمكاتب بارتداء الكمامة، مع تقليل أعداد الموظفين الى درجة كبيرة.





وفى ذات السياق قال نائب المحافظ إنه تم استدعاء فريق الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لما يقرب من مائة فرد من العاملين بديوان عام المحافظة والاطمئنان عليهم.





وأضاف أنه تم حصر عدد آخر من العاملين وإعداد كشوفات بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ليكون فريق الطب الوقائى على تواصل مستمر معهم والتعرف على حالتهم أولا باول.





وأضاف نائب المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات المشار إليها بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.





وقد نقل نائب محافظ الدقهلية إلى القيادات والعاملين بالمحافظة تحيات اللواء وزير التنمية المحلية واهتمامه البالغ بمتابعة الأوضاع أولا بأول داخل محافظة الدقهلية.





بينما قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية،إن الوزارة تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.





وأوضح قاسم،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم أمس تعقيم وزارة التنمية المحلية والكشف على السائقين والعاملين بالوزارة عن طريق جهاز قياس الحرارة وكذلك اليوم تمت تطهير الوزارة وتعقيمها مرة اخرى، وتطهير المصاعد والمكاتب والعربات وكل الاماكن بالوزارة.





واضاف انه يتم الكشف بجهاز قياس الحرارة على جميع المترددين والعاملين بوزارة التنمية المحلية،ومنع دخل اى شخص سواء موظف او طالب خدمة الى الوزارة لا يلتزم بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة .





واشار الى ان الوزارة تستعين في مكتب الاستقبال الخاص بها بالمطهرات والمعقمات لتعقيم اى متردد على الوزارة .





وحول ما اذا كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية سيتخذ اجراءات صارمة اكثر لحين انتهاء فترة الحضانة لفيروس كورونا والتى حددتها وزارة الصحة ب14 يوما ،وذلك بعد اصابة محافظ الدقهلية الذى التقاه الوزير في العاشر من مايو الجارى،أكد قاسم،أن الاجراءات الوقائية تطبق على الجميع ويتم قياس الحرارة للوزير وللجميع حمايه لهم.





واوضح ان الوزارة تتعامل تجتمع مع الموظفين والمسئولين بالمحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس ،وذلك لتقليل حجم اللقاءات المباشرة .





وعلم "صدى البلد" ان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يمارس مهام عملة بشكل طبيعى ولديه اجتماعات في مجلس الوزراء لمتابعة الاجراءات الاحترازية خلال اجازة عيد الفطر المبارك.





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وفي سياق متصل،كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، عن من ينوب عن المحافظ حال غيابه لأي سبب من الأسباب لممارسة مهام عمله ،موضحا أن قانون الادارة المحلية رقم 34 لسنة 1979، نص على أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر للمحافظ الأمر الذى يصعب معه أن نحدد من يتولى المنصب من بينهم.





وأوضح حمدى عرفة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حال غياب المحافظ لأس سبب فإن المسئول عن إدارة المحافظة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وذلك لأنه المطلع على جميع الملفات مع المحافظ ويستطيع تسيير الأعمال والملفات بالمحافظة.









وأشار إلى أن نواب المحافظين يكون كل واحد متخصص في إدارة ملفات معينة، ويصعب تحديد من يتولى مهام المحافظ.



