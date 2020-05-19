AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: مستمرون في حملتنا لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، استمرار المنظمة في قيادة الحملة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

واعتبر مراقبون أن الأزمة كادت أن تمزق نسيج التعاون الدولي في خضم الاجراءات النوعية والاحترازية التي اتخذتها الدول للحيلولة دون تفشي الفيروس على أراضيها.

ووجه أدهانوم الشكر إلى العديد من الدول الأعضاء التي أبدت الدعم والتضامن مع المنظمة، معربا عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي الذي تبنته الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة، والداعي إلى تقييم مستقل للاستجابة الدولية شاملا أداء المنظمة، من بين امور أخرى.

وقال مدير الصحة العالمية: "نريد المساءلة أكثر من أي شخص آخر" مضيفا"سنستمر في توفير القيادة الاستراتيجية لتنسيق الاستجابة العالمية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجه رسالة مفتوحة للمنظمة نشرها على تويتر الليلة الماضية قال فيها إنه سيوقف بشكل دائم تمويل بلاده لها إذا لم تحسن أداءها خلال 30 يوميا وبأنه سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية ترشد الدول الأوروبية إلى كيفية مواجهة كورونا

الصحة العالمية: جمعنا 70 مليون دولار تبرعات لمكافحة كورونا بمساعدة فيفا

الصحة العالمية: 16 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

وفاة أكثر من 19 ألف روح.. الصحة العالمية: الجلوس في البيت يحد من انتشار كورونا

الصحة العالمية: لدينا مؤشرات إيجابية لمكافحة كورونا بإيطاليا

الصحة العالمية: إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول الأكثر تضررا من كورونا

ترشيحاتنا

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان.. فيديو وصور

سيد عبد الحفيظ ضحية رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

في الجانب المظلم بهذا المكان.. التوصل إلى مدينة الكائنات الفضائية

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

بعد ظهوره فى الاختيار.. خالد دبابة استشهد بعد زواجه بشهور ولم ير ابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد