الصحة العالمية: مستمرون في حملتنا لمكافحة فيروس كورونا

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، استمرار المنظمة في قيادة الحملة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





واعتبر مراقبون أن الأزمة كادت أن تمزق نسيج التعاون الدولي في خضم الاجراءات النوعية والاحترازية التي اتخذتها الدول للحيلولة دون تفشي الفيروس على أراضيها.





ووجه أدهانوم الشكر إلى العديد من الدول الأعضاء التي أبدت الدعم والتضامن مع المنظمة، معربا عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي الذي تبنته الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة، والداعي إلى تقييم مستقل للاستجابة الدولية شاملا أداء المنظمة، من بين امور أخرى.





وقال مدير الصحة العالمية: "نريد المساءلة أكثر من أي شخص آخر" مضيفا"سنستمر في توفير القيادة الاستراتيجية لتنسيق الاستجابة العالمية".





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجه رسالة مفتوحة للمنظمة نشرها على تويتر الليلة الماضية قال فيها إنه سيوقف بشكل دائم تمويل بلاده لها إذا لم تحسن أداءها خلال 30 يوميا وبأنه سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة.