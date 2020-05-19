ننشر تقرير الأسبوع الثالث لرصد الدراما الرمضانية.. تفاصيل

أصدرت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الثالث لرصد الشاشات للأعمال الدرامية.
وسجلت اللجان الفنية 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الاسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك.
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وتراوحت الملاحظات الافاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد تو ظيف الدين توظيفا سلبيا وتشويه صورة المرأة المصرية .
و احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات ب40 ملاحظة تليها الالفاظ السوقية 35 ملاحظة ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة وتشويه المراة 12 ملاحظة والعنف 6 مشاهد
وخلت المسلسلات في الاسبوع الثالث من اية مشاهد للحض على الكراهية او السب والقذف.
وأكد التقرير على انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والايحاءات الجنسية مقارنة بالاسبوعين الاول والثاني.