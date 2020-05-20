فتح باب التقديم لـ kg1 في المدارس المصرية اليابانية.. المصروفات 11650 جنيهًا يتم دفعها على قسطين.. الدراسة باللغة الإنجليزية مع تفعيل أنشطة التوكاتسو.. وسن القبول من 4 سنوات

تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus لطلاب المدارس المصرية اليابانية
الزى المدرسى إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنيه مصري
فعّلت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم للأطفال في Kg1 في المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي 2020 /2021 .
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه للتقديم ، يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020-2021، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدةً أنه لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية، لافتةً إلى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.
وتسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.
ومن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.
وقد تميزت المدارس المصرية اليابانية على مدار العامين الدراسيين الماضيين بشمول النظام التعليمي لأنشطة "التوكاتسو اليابانية" التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذي ساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: التعاطف، وتحمل المسئولية، والنظافة، والنظام، والالتزام، والاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالب وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل، وذلك من خلال الأنشطة التي تتيح للمتعلم ممارسة العمل الجماعي، وتنفيذ المهام في إطار الفريق، والتعاون؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على الارتقاء بشخصية التلميذ، ومستوى أدائه في الحياة بوجه عام، وتعمق الولاء والانتماء للمدرسة والبيئة والوطن والعالم والكون بأسره.
وأتاحت هذه الأنشطة الفرصة للتلاميذ المشاركة في وضع نظام الفصل وإداراته، وتصميم الأنشطة وتحديد الأدوار لتنفيذها للمساعدة في الارتقاء بأدائهم وشخصياتهم، وعززت ثقتهم بأنفسهم، فضلًا عن مساعدتهم في التحصيل المعرفي، كما تم تخصيص أنشطة لتعليم التلاميذ غسل الأيدي وتنظيف الفصل والمدرسة، وكيفية غسل الأسنان بطريقة صحيحة، والنظافة الشخصية، والتربية الغذائية، وحماية النفس والغير من المخاطر، وكيفية الاستفادة من المكتبة... إلخ، كما يتم عقد اجتماع يديره التلاميذ في الصباح واجتماع آخر نهاية اليوم الدراسي بصفة يومية، بالإضافة إلى اجتماعات مجلس طلاب الفصل، حيث يقود الطلبة المناقشات بأنفسهم، ويضعون خطة العمل والقواعد من أجل تحقيق المزيد من الاستمتاع بالتعلم والمدرسة
بالنسبة لـ نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية:
- المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالاضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.
- لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.
نظام مصروفات المدارس المصرية اليابانية:
تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021 مبلغ 11650 جنيهًا (أحد عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى، وذلك وفق قواعد وزارة التربية والتعليم، ويتم سداد مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري) كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية يتم سداده في خلال 15 يوما من تاريخ إخطار ولى الأمر رسميًا بقبول ابنه بشكل نهائي، وفى حال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم إكمال ملف ابنه لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد مبلغ مقدم المصروفات.
يتم تسليم المدرسة إيصال السداد قبل انتهاء المهلة وإلا سيتم رفض طلب ولى الأمر والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار ولن يتم إعادة النظر في ملف الطفل مرة ثانية.
وتصدر وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية قواعد سداد هذه المصروفات بشكل سنوي وهى هذا العام على قسطين الأول 7650 جنيها، والثانى 4000 جنيه، وذلك في مواعيد محددة وبقواعد ملزمة يتم تطبيق القانون عند مخالفتها، وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والأحكام التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم فى شأن المدارس المصرية اليابانية.
نظام الزي المدرسي في المدارس المصرية اليابانية:
الزى المدرسى إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنيه مصري لا غير والمكون من مجموعة تشمل (1 بنطلون/جيب، و2 بولو شيرت واحد صيفى وواحد شتوى، وزى رياضى قطعتين، وجاكت شتوى).
وتتمثل شروط وقواعد القبول فيما يلي:
- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة نظرا لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.
- سيكون التقدم هذا العام فقط لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.
- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية.
- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2020 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلى:
التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه.
التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للطفل بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
- يشترط لقبول الطفل في المرحلة الأولى من رياض أطفال، أن يكون السن من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال، ولا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة في أي حال من الأحوال.
وفى حال تواجد مدرستين فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.
ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.
وقد تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرًا لطبيعة جدول اليوم الدراسى المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس.
وحرصًا من الوحدة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولى الأمر التقدم ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بجميع المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.
وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق.
وتم التأكيد على أنه لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد العمل بالمدارس المصرية اليابانية وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالى، وسوف يشمل هذا الإقرار ما يلى:
- قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بجميع أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.
- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.
- سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميًا.
- إطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولى الأمر
وفي حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكترونى للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية، تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر، وفى حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالى في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالى.
وعن قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية:
- يجب التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.
- يجب أن يتم ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.
- أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
- تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.
- يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعلا وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.
- يجب أيضًا تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولى الأمر من خلاله عند الضرورة وفى حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولى الأمر.
- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.
- يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيًا ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
- يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الأخر الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولى الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظرًا لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.
- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.
- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.
- فى حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.
- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على البوابة ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ويجب سداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.
- مسئولية نقل الملف الإلكترونى للطفل مسئولية كاملة على ولى الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 15 يوما (فقط خمسة عشر يومًا يومًا) من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظرًا لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.
- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على جميع الإقرارات التى تحددها المدرسة.
وبالنسبة لـ المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية:
المستندات المطلوبة أثناء عملية ملء بيانات التقدم وبعد الاختيار المبدئى تمهيدًا للمقابلة الشخصية مع الطالب: شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد على شهر)، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية)، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي)، وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
ولا بد من دفع مقدم المصروفات الدراسية على الحساب الموحد للمدارس ويتم تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب إخطار سداد موجه للبنك من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة، وفى حال عدم تسليم الإيصال للمدرسة يتم تجميد إجراءات الطفل لحين توفيره في مده لا تزيد عن 5 أيام عمل وإلا يتم رفض طلب التقدم نهائيًا والانتقال للطفل التالى. ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها، تحت أي بند.
ولا بد من التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.