فتح باب التقديم لـ kg1 في المدارس المصرية اليابانية.. المصروفات 11650 جنيهًا يتم دفعها على قسطين.. الدراسة باللغة الإنجليزية مع تفعيل أنشطة التوكاتسو.. وسن القبول من 4 سنوات

تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus لطلاب المدارس المصرية اليابانية

الزى المدرسى إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنيه مصري

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه للتقديم ، يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020-2021، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدةً أنه لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية، لافتةً إلى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.





و تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.





اقرأ أيضا | شاهد.. ماذا قال خبراء المدارس اليابانية القادمون من طوكيو عن التجربة المصرية



ومن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.





وقد تميزت المدارس المصرية اليابانية على مدار العامين الدراسيين الماضيين بشمول النظام التعليمي لأنشطة "التوكاتسو اليابانية" التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذي ساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: التعاطف، وتحمل المسئولية، والنظافة، والنظام، والالتزام، والاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالب وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل، وذلك من خلال الأنشطة التي تتيح للمتعلم ممارسة العمل الجماعي، وتنفيذ المهام في إطار الفريق، والتعاون؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على الارتقاء بشخصية التلميذ، ومستوى أدائه في الحياة بوجه عام، وتعمق الولاء والانتماء للمدرسة والبيئة والوطن والعالم والكون بأسره.





اقرأ أيضا | التعليم تتعاقد مع خبراء من طوكيو للإشراف على المدارس المصرية اليابانية



وأتاحت هذه الأنشطة الفرصة للتلاميذ المشاركة في وضع نظام الفصل وإداراته، وتصميم الأنشطة وتحديد الأدوار لتنفيذها للمساعدة في الارتقاء بأدائهم وشخصياتهم، وعززت ثقتهم بأنفسهم، فضلًا عن مساعدتهم في التحصيل المعرفي، كما تم تخصيص أنشطة لتعليم التلاميذ غسل الأيدي وتنظيف الفصل والمدرسة، وكيفية غسل الأسنان بطريقة صحيحة، والنظافة الشخصية، والتربية الغذائية، وحماية النفس والغير من المخاطر، وكيفية الاستفادة من المكتبة... إلخ، كما يتم عقد اجتماع يديره التلاميذ في الصباح واجتماع آخر نهاية اليوم الدراسي بصفة يومية، بالإضافة إلى اجتماعات مجلس طلاب الفصل، حيث يقود الطلبة المناقشات بأنفسهم، ويضعون خطة العمل والقواعد من أجل تحقيق المزيد من الاستمتاع بالتعلم والمدرسة





بالنسبة لـ نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية:

- المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالاضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية. - لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

نظام مصروفات المدارس المصرية اليابانية: تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021 مبلغ 11650 جنيهًا (أحد عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى، وذلك وفق قواعد وزارة التربية والتعليم، ويتم سداد مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري) كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية يتم سداده في خلال 15 يوما من تاريخ إخطار ولى الأمر رسميًا بقبول ابنه بشكل نهائي، وفى حال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم إكمال ملف ابنه لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد مبلغ مقدم المصروفات.

يتم تسليم المدرسة إيصال السداد قبل انتهاء المهلة وإلا سيتم رفض طلب ولى الأمر والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار ولن يتم إعادة النظر في ملف الطفل مرة ثانية.

وتصدر وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية قواعد سداد هذه المصروفات بشكل سنوي وهى هذا العام على قسطين الأول 7650 جنيها، والثانى 4000 جنيه، وذلك في مواعيد محددة وبقواعد ملزمة يتم تطبيق القانون عند مخالفتها، وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والأحكام التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم فى شأن المدارس المصرية اليابانية.

نظام الزي المدرسي في المدارس المصرية اليابانية: الزى المدرسى إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنيه مصري لا غير والمكون من مجموعة تشمل (1 بنطلون/جيب، و2 بولو شيرت واحد صيفى وواحد شتوى، وزى رياضى قطعتين، وجاكت شتوى).









وتتمثل شروط وقواعد القبول فيما يلي:

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة نظرا لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

- سيكون التقدم هذا العام فقط لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس. - يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية. - يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2020 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلى: التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه. التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للطفل بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

- يشترط لقبول الطفل في المرحلة الأولى من رياض أطفال، أن يكون السن من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.



