مكرم محمد أحمد يهنئ السيسي بعيد الفطر: أتمنى لكم كل التوفيق والتقدم

وجه مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برقية تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيا له ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادته الشجاعة والحكيمة.









وتلقى الرئيس السيسي العديد من التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.









وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك ، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء ، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، داعيًا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.







