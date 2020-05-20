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مرأة

في رمضان والعيد.. 6 أشكال من السكريات امتنع عن تناولها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:59 م
اشكال من السكريات
اشكال من السكريات امتنع عن تناولها
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آية التيجي
تناول السكريات بالشكل المعقول يمكن ان لا يتسبب في مشاكل صحية كبيرة، أما الإكثار من تناول السكريات وبالأخص في المواسم كشهر رمضان، وخلال العيد يمكن ان يصيبنا بالعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها الإصابة بمرض السكري، والسمنة، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقال معتز القيعي اخصائي التغذية الرياضية أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان الإكثار من تناول السكريات يمكن ان يضر بالجسم ويتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، والتي تبدأ بفقدان السيطرة على الشهية في المقاوم الأول.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى السكريات الضارة التي يجب تجنبها تعمل على تذبذب مستوى السكر والأنسولين في الدم، وهو ما يعمل على عدم السيطرة على الشهية وتناول الكثير من الطعام.

وأوضح القيعي، ان أشكال السكريات التي يجب تجنبها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وعيد الفطر، والتي يمكن ان تسبب في عدم السيطرة على الشهية فيما بعد، والتسبب في مشاكل السمنة، ومن أهمها:

1-السكر الأبيض المصنع.
2-العصائر المعلبة والجاهزة والتي تحتوي على شراب الجلوكوز.
3-العصائر الرمضانية الجاهزة مثل السوبيا والتمر هندي المصنع.
4-عصير قمر الدين حتى إذا تم إعداده منزليا حيث ان قمر الدين المجفف يحتوي على سكر وزيت.
5-الحلويات مثل القطايف والكنافة .
6- كحك العيد بجميع انواعه.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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