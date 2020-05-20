في رمضان والعيد.. 6 أشكال من السكريات امتنع عن تناولها





1-السكر الأبيض المصنع.

2-العصائر المعلبة والجاهزة والتي تحتوي على شراب الجلوكوز.

3- العصائر الرمضانية الجاهزة مثل السوبيا والتمر هندي المصنع.

4-عصير قمر الدين حتى إذا تم إعداده منزليا حيث ان قمر الدين المجفف يحتوي على سكر وزيت.