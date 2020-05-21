لمواجهة ندرة المياه.. 73 محطة تحلية بتكلفة 26 مليار جنيه.. الهيئة الهندسية تنشئ محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى

تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى:

خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2037

جار تنفيذ محطة معالجة مياه بحر البقر أكبر محطة للمعالجة الثلاثية فى العالم





قامت الدولة بوضع خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 وإيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة من المياه تشترك فى تنفيذها قطاعات وأجهزة الدولة المعنية، مع تنفيذ مشروعات لإيجاد مصادر بديلة وغير تقليدية، وذلك يأتى ضمن الخطة التى وضعتها الدولة لتعظيم الاستفادة وتعويض الفجوة في مجال الإمداد بالمياه لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية فى ضوء زيادة معدلات النمو السكانى الذى أدى لدخول مصر لعصر ندرة المياه













الهيئة الهندسية والمساهمة في تحلية المياه

تم تكليف الهيئة الهندسية اعتبارًا من عام 2014 بتنفيذ 73 محطة تحلية منهم 20 محطة على أرض سيناء بطاقة 323 مليون متر مكعب سنويا ليصل إجمالى إنتاج مياه الشرب المحلاة 600 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 26 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 24 محطة بنسبة 65% بطاقة إنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويًا وبتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 8 محطات بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 4.5 مليار جنيه مخطط تنفيذ 5 محطات بطاقة 200 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 8.5 مليون جنيه.









كما تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 27 محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي بجميع المحافظات، منها 8 محطات على أرض سيناء، وذلك لتوفير مياه الرى بطاقة 2.5 مليار متر مكعب سنويًا بتكلفة 17 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 18 محطة بنسبة 67% بطاقة 400 مليون متر مكعب سنويًا وجار تنفيذ 9 محطات بتكلفة 14.5 مليار جنيه.









ومن المحطات الجارى تنفيذها بسيناء، محطة معالجة مياه بحر البقر التى تعد أكبر محطة للمعالجة الثلاثية فى العالم وتصل الطاقة الإنتاجية لها إلى 5.6 مليون متر مكعب / يوم تكفى لزراعة 400 ألف فدان شرق القناة.