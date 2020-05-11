بقيمة 25 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه في شمال سيناء

أعلن المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية في مختلف القطاعات ، من بينها 25 بيتا بدويا عن طريق جهاز تعمير شمال سيناء .
وأشار بدوي، إلى أنه في قطاع مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه بقرية القصيمة بمبلغ 25 مليون جنيه، وجار تشغيل المحطة في مرحلة التجارب.
وفي قطاع الكهرباء ، تم توريد وتركيب كشك كهرباء وأعمدة إنارة فى قرى القصيمة والمنبطح بمبلغ 3 ملايين جنيه.
كما تم توريد وتركيب أعمدة إنارة وكشك كهرباء قدرة 300 كيلو وات بقرية الجفجافة بمبلغ 4 ملايين جنيه، وتم مد كابل كهرباء بطول 3 كيلو وإصلاح جهد متوسط بمدينة الحسنة بمبلغ 6 ملايين جنيه .
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وقال رئيس المدينة، إنه تم إنشاء جراجات ومخازن ورفع كفاءة الحملة التابعة لمجلس المدينة بمبلغ 7 ملايين جنيه، كما تم رفع كفاءة 3 مبانى وحدات محلية بغداد المغارة الجدى.
وأوضح رئيس مدينة الحسنة ، أنه تم الانتهاء من رصف طرق داخلية بتجمع أبو مراحيل بطول 8 كيلو بالقرى الأكثر احتياجا، وجار رصف طرق داخلية بطول كيلو ونصف بقرية الحمة من القرى الأكثر احتياجا عن طريق التعمير، إلى جانب إنشاء ورصف طريق لقرية المنبطح بمبلغ 4 ملايين جنيه.
وأشار بدوي، إلى أنه في قطاع مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه بقرية القصيمة بمبلغ 25 مليون جنيه، وجار تشغيل المحطة في مرحلة التجارب.
وفي قطاع الكهرباء ، تم توريد وتركيب كشك كهرباء وأعمدة إنارة فى قرى القصيمة والمنبطح بمبلغ 3 ملايين جنيه.
كما تم توريد وتركيب أعمدة إنارة وكشك كهرباء قدرة 300 كيلو وات بقرية الجفجافة بمبلغ 4 ملايين جنيه، وتم مد كابل كهرباء بطول 3 كيلو وإصلاح جهد متوسط بمدينة الحسنة بمبلغ 6 ملايين جنيه .
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وقال رئيس المدينة، إنه تم إنشاء جراجات ومخازن ورفع كفاءة الحملة التابعة لمجلس المدينة بمبلغ 7 ملايين جنيه، كما تم رفع كفاءة 3 مبانى وحدات محلية بغداد المغارة الجدى.
وأوضح رئيس مدينة الحسنة ، أنه تم الانتهاء من رصف طرق داخلية بتجمع أبو مراحيل بطول 8 كيلو بالقرى الأكثر احتياجا، وجار رصف طرق داخلية بطول كيلو ونصف بقرية الحمة من القرى الأكثر احتياجا عن طريق التعمير، إلى جانب إنشاء ورصف طريق لقرية المنبطح بمبلغ 4 ملايين جنيه.