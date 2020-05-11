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محافظات

بقيمة 25 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه في شمال سيناء

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:48 ص
إنشاء محطة تحلية
إنشاء محطة تحلية مياه
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احمد صالح
أعلن المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية في مختلف القطاعات ، من بينها 25 بيتا بدويا عن طريق جهاز تعمير شمال سيناء .

وأشار بدوي، إلى أنه في قطاع مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه بقرية القصيمة بمبلغ 25 مليون جنيه، وجار تشغيل المحطة في مرحلة التجارب.

وفي قطاع الكهرباء ، تم توريد وتركيب كشك كهرباء وأعمدة إنارة فى قرى القصيمة والمنبطح بمبلغ 3 ملايين جنيه.

كما تم توريد وتركيب أعمدة إنارة وكشك كهرباء قدرة 300 كيلو وات بقرية الجفجافة بمبلغ 4 ملايين جنيه، وتم مد كابل كهرباء بطول 3 كيلو وإصلاح جهد متوسط بمدينة الحسنة بمبلغ 6 ملايين جنيه .

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وقال رئيس المدينة، إنه تم إنشاء جراجات ومخازن ورفع كفاءة الحملة التابعة لمجلس المدينة بمبلغ 7 ملايين جنيه، كما تم رفع كفاءة 3 مبانى وحدات محلية بغداد المغارة الجدى.

وأوضح رئيس مدينة الحسنة ، أنه تم الانتهاء من رصف طرق داخلية بتجمع أبو مراحيل بطول 8 كيلو بالقرى الأكثر احتياجا، وجار رصف طرق داخلية بطول كيلو ونصف بقرية الحمة من القرى الأكثر احتياجا عن طريق التعمير، إلى جانب إنشاء ورصف طريق لقرية المنبطح بمبلغ 4 ملايين جنيه.

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