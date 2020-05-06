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الرئيس يبحث تنفيذ المشروعات القومية في شمال سيناء .. تطوير بحيرة البردويل وإنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين .. وزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
خلال الاجتماع:
= بحث الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية السكنية
= بحث تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية
= إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين وتوفير الرعايا والخدمات لهم 
= الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية التي ستساهم في إعادة تنظيم السكن
= زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصةً إقامة التجمعات البدوية السكنية، وكذا تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيًا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصةً من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتي ستساهم في إعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.
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السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في سيناء والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية

السيسي يوجه بزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب

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