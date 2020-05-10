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تعليم

منشآت رياضية ومبنى لكلية الطب بالعريش

الأحد 10/مايو/2020 - 04:24 ص
منشآت رياضية ومبني
منشآت رياضية ومبني لكلية الطب بالعريش
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احمد صالح
وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إنشاء ملاعب خماسية وصالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة العريش داخل الحرم الجامعى بضاحية السلام ، لممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة .

وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إن الإنشاءات ستتم على نفقة وزارة الشباب والرياضة، من الموازنة المالية للعام ٢٠٢ج/٢٠٢١م.

ولفت إلى أن هذه المشروعات الرياضية الجديدة ستكون إضافة قوية داخل حرم الجامعة ودعم لطلاب جامعة العريش لممارسة الأنشطة الرياضية .

وأوضح أنه سيتم البدء فى التنفيذ فورًا خلال الأيام القادمة بواسطة وزارة الشباب والرياضة.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى بجامعة العريش، وأوضح البيان، أنه بصدور القرار سيتم بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة العريش هذا العام.

كما يجرى حاليا إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب البشرى داخل الحرم الجامعى، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء.
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