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تعليم

آليات لرفع الأبحاث بتربية وآداب العريش

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:38 م
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح
أعدت كليتا التربية والآداب بجامعة العريش آلية التعامل مع طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة بقسم اللغة الانجليزية، وطلاب أقسام وشعب غير المتخصصين بالكليتين الدارسين في مادة اللغة الانجليزية الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠م

وطالب الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب، الطلاب الدارسين بقسم اللغة الانجليزية، بسرعه الانتهاء من الاضافه بالكنترولات " اون لاين " Online الخاصه بكل فرقه، عبر الرابط الذي سبق رفعه على المجموعة الخاصة بالمحاضرات لكل فرقه .

وطالب رئيس القسم بترقب رفع قائمه الابحاث المطلوبه والارشادات الخاصة بعمل هذه الابحاث اعتبارا من اليوم الخميس .

وفي كلية التجارة جامعة العريش ، قال الدكتور صالح محمد صالح ، عميد الكلية ، انه تم تشكيل فريق من الطلاب لإيصال المناهج عبر أسطوانات مدمجة لطلاب الكليه المقيدين باللرقة الرابعة ،و المقيمين بالمناطق النائيه لإيصال المادة العلميه لهم ليكونوا مواكبين لنظرائهم من الطلاب الملتحقين بالمنظومة الإلكترونية .

وأكد عميد الكليه ، بان مجلس الكليه بدأ في تطبيق إجراءات تحديد عناوين الأبحاث وآليات استلامها وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن بمجلس الجامعة برؤاسة الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة .
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