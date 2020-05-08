جوائز تصل لـ 30 ألف جنيه.. STP بكلية الهندسة يطلق مبادرتين لمواجهة كورونا

أطلق نشاط STP الطلابي بكلية الهندسة، مبادرة لحث الشباب على المشاركة في مسابقة عالمية أطلقها موقع Kaggle، عبارة عن مجموعة كبيرة من الأبحاث والبيانات حول فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، باستخدام تكنولوجيا الـ Learning Machine والـ AI، بهدف التوصل لفهم أكبر وأوضح لتلك الأبحاث والبيانات عن المرض، وذلك إيمانا من النشاط بالمسئولية المجتمعية تجاه الأزمة الحالية.





وتوفرSTP للفرق المشاركة من مصر support technical من خلال مهندسين متخصصين في تلك المجالات لمساعدتهم خلال في تلك المجالات لمساعدتهم خلال المسابقة بالإضافة إلي جوائز مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للفرق المشاركة.





ولم تكتف STP بتلك المبادرة، حيث أطلقت مسابقة أونلاين أخرى باسم (Prevent & Invent)، تهدف إلى دفع الطلبة في جميع كليات الهندسة المصرية إلى إيجاد حلول تقنية تساعد في مواجهة انتشار الأمراض التي تنتقل بالعدوى عن طرق اللمس ومنها فيروس كورونا، و ذلك من خلال استبدال المرافق العامة التي نستخدمها يوميا بانظمة (less touch) تمنع انتشار تلك الأمراض .





وتوفر STP جوائز مالية بقيمة 30 ألف جنيه للفرق الثلاث الأولى بالإضافة إلى دعم تقني من خلال مهندسين خبراء في أكثر من مجال هندسي خلال مراحل المسابقة ، كما تهدف أيضا إلى محاولة تنفيذ أفضل الأفكار من خلال التواصل مع الشركات لتراعي تلك الأفكار ويتم تنفيذها علي أرض الواقع.





STP هو نشاط طلابي بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تأسس النشاط عام 2005، ويهدف إلى تنمية المجتمع وإعداد الشباب الذي سوف يقود التغيير الإيجابي من اجل مستقبل أفضل ، وذلك من خلال المشاريع الأكاديمية في مجالي الهندسة والإدارة بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والمسابقات العلمية الكبرى.



