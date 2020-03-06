رانيا المشاط: محطة تحلية المياه بـ شرق بورسعيد الأكبر في الشرق الأوسط.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية فى شمال سيناء من أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية وافتتاح أكبر عدد من المشاريع التنموية.





وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن محطة تحلية المياه فى شرق بورسعيد بسعة 250 م 3 تخدم المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.





وأشارت رانيا المشاط، إلى أن التقنيات المستخدمة فى إنشاء هذه المحطة متطورة والتى تعد أكبر المحطات فى منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن محطة تحلية المياه فى شرق بورسعيد تمت بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص بتمويلات من الصندوق الكويتى.





وتابعت، رانيا المشاط، أن الصناديق العربية للتمويلات تلعب دورآ كبيرآ فى تنمية سيناء والتى تهدف الشراكات وتفعيل أجندة التنمية المستدامة.