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أخبار العالم

حدث في المكسيك.. المئات يهرعون لشراء البيرة رغم إصابات كورونا القياسية.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وثقت قناة "روسيا اليوم" لحظات إقبال المئات من المكسيكيين على شراء الجعة والمواد الكحولية داخل المحال التجارية، وذلك رغم الإصابات القياسية التي سجلتها البلاد بفيروس كورونا. 

ورغم أن الحكومة المكسيكية تتخذ إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، إلا أن عدد ضحايا الفيروس في المكسيك يزيد يومًا بعد يوم. 

وقالت وسائل إعلام مكسيكية، إن قرار الحكومة برفع الحظر عن شراء المواد الكحولية في بعض الولايات المكسيكية سيكون له أثرًا عظيمًا في تفشي الفيروس، ذلك أن الآلاف هرعوا إلى شراء الجعة والكحوليات بعد فترة طويلة من الحجر المنزلي. 

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية حتى الآن مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346. 

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 334 وفاة جديدة لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 5666 حالة. 

وفي وقت سابق، حذرت هيئة مراقبة المستهلكين في المكسيك من مخاطر المواد الكحولية المغشوشة، مشيرةً إلى أن 36 ٪ من جميع المشروبات الكحولية المباعة في البلاد إما كانت مهربة أو مغشوشة.


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