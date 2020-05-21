السفير الصيني بالقاهرة: إذا نجحنا في إنتاج لقاح لفيروس كورونا سيكون متاحا لكل العالم انطلاقا من مسؤوليتنا الدولية

أكد لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة أنه إذا نجحت الصين في إنتاج لقاح لفيروس كورونا فسيكون متاحا لكل العالم انطلاقا من مسؤوليتها الدولية تجاه شعوب العالم.





وردا على سؤال صدى البلد خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال ليتشيانج إنه لا يوجد دواء خاص لفيروس كورونا تم الإعلان عنه حتى الآن بشكل نهائي، ولكن يعمل العلماء على قدم وساق للبحث عن إيجاد لقاحات وأدوية والصين منذ اللحظة الأولى تبذل جهود مستنيرة لاستكمال بروتوكول العلاج وتقوم بتعزيز التعاون الدولي لاستكمال العلاج مع مختلف دول العالم.





وأضاف السفير إنهم في الصين يستخدمون أيضا الطب التقليدي الصيني لعلاج المصابين وفعاليته ثبتت وهناك 4 لقاحات دخلت للتجارب السريرية وواحد منها دخلت للمرحلة الثانية من هذه التجارب.

وشدد السفير على أنه وخلال كلمة الرئيس الصيني أمام منظمة الصحة العالمية أكد أن اللقاح الصيني سيكون منفعة عامة للجميع في العالم بما سيمكن الجميع من استخدام اللقاح بسعر معقول انطلاقا من مسؤولية الصين الدولية والمصير المشترك.