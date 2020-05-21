AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفير الصيني بالقاهرة: إذا نجحنا في إنتاج لقاح لفيروس كورونا سيكون متاحا لكل العالم انطلاقا من مسؤوليتنا الدولية

الخميس 21/مايو/2020 - 01:43 م
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
Advertisements
محمد وديع
أكد لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة أنه إذا نجحت الصين في إنتاج لقاح لفيروس كورونا فسيكون متاحا لكل العالم انطلاقا من مسؤوليتها الدولية تجاه شعوب العالم.

وردا على سؤال صدى البلد خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال ليتشيانج إنه لا يوجد دواء خاص لفيروس كورونا تم الإعلان عنه حتى الآن بشكل نهائي، ولكن يعمل العلماء على قدم وساق للبحث عن إيجاد لقاحات وأدوية والصين منذ اللحظة الأولى تبذل جهود مستنيرة لاستكمال بروتوكول العلاج وتقوم بتعزيز التعاون الدولي لاستكمال العلاج مع مختلف دول العالم.

وأضاف السفير إنهم في الصين يستخدمون أيضا الطب التقليدي الصيني لعلاج المصابين وفعاليته ثبتت وهناك 4 لقاحات دخلت للتجارب السريرية وواحد منها دخلت للمرحلة الثانية من هذه التجارب.
 
وشدد السفير على أنه وخلال كلمة الرئيس الصيني أمام منظمة الصحة العالمية أكد أن اللقاح الصيني سيكون منفعة عامة للجميع في العالم بما سيمكن الجميع من استخدام اللقاح بسعر معقول انطلاقا من مسؤولية الصين الدولية والمصير المشترك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث: إيجاد لقاح لعلاج كورونا يحتاج إلى وقت ..فيديو

وزيرة الصحة: الصين أهدت مصر شحنة من المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا

هدايا رد الجميل.. السفير الصيني: إتاحة جميع المعلومات لدينا عن كورونا للحكومة المصرية

الصين ترد الجميل بـ 4 أطنان مستلزمات طبية.. ووزيرة الصحة توجه الشكر للتضامن مع الشعب المصري.. والسفير الصيني: إتاحة جميع المعلومات لدينا حول كورونا للحكومة المصرية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. علاقة دينا الشربيني بأولاد عمرو دياب.. ونقل محيي إسماعيل إلى المستشفى بسبب رامز جلال

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة على البلاد.. والطقس غدا معتدل والعظمى بالقاهرة 37

تعرض الفنان محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية

الغسل من الجنابة بالصابون يجب في هذه الحالة

من أول يونيو.. ارتداء الكمامة إجباريًا بـ قطارات السكة الحديد والمترو.. تفاصيل

أجهزة الدولة تقاضي بعضها.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور