انتصار على كورونا ...شفاء 10 حالات جديدة ضمن 343 متعافى بأسوان

رحلة قصيرة هائلة روادها مصابو فيروس كورونا المستجد الذين يواصلون انتصاراتهم المستمرة لمجابهة الفيروس بتماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من هذا المرض.









وفى هذا الصدد شهدت مستشفيات العزل الصحى بأسوان تعافى وخروج 10 حالات جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية ليصل إجمالى المتعافين من فيروس كورونا المستجد بأسوان لنحو 343 شخصا.









وجاءت أسماء المتعافين كالتالى: " ع.ص.م ، وح.ح.ط ، وفوزية.ا.ا ، وص.ك.ا ، وا.م.ا ، وز.ف.ق ، وأ.م.ع ، وأ.ى.ب ، وف.ا.ا ، وع.ن ".









واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.









وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان و المدينة الشبابية بطريق السادات .









اقرأ أيضًا:









ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.







