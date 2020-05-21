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محافظات

انتصار على كورونا ...شفاء 10 حالات جديدة ضمن 343 متعافى بأسوان

الخميس 21/مايو/2020 - 10:47 م
شفاء 10 حالات جديدة
شفاء 10 حالات جديدة ضمن 343 متعاف بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
رحلة قصيرة هائلة روادها مصابو فيروس كورونا المستجد الذين يواصلون انتصاراتهم المستمرة لمجابهة الفيروس بتماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من هذا المرض.


وفى هذا الصدد شهدت مستشفيات العزل الصحى بأسوان تعافى وخروج 10 حالات جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية ليصل إجمالى المتعافين من فيروس كورونا المستجد بأسوان لنحو 343 شخصا.


وجاءت أسماء المتعافين كالتالى: " ع.ص.م ، وح.ح.ط ، وفوزية.ا.ا ، وص.ك.ا ، وا.م.ا ، وز.ف.ق ، وأ.م.ع ، وأ.ى.ب ، وف.ا.ا ، وع.ن ".


واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.


وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان و المدينة الشبابية بطريق السادات .


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ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.


وتم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة وتخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة. 
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