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رياضة

نيوكاسل تنضم لـ الأسطول .. اكتساح الملاك العرب للملاعب العالمية واستثمارات بالمليارات

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، على أسهم نادي نيوكاسل الذي يلعب في منافسات "البريميرليج" .


وذكرت قناة الإخبارية السعودية" أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعطت الضوء الاخضر لاتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل.
وتعقد الإدارة السعودية الجديدة النية لعقد صفقات من العيار الثقيل عقب الاستحواذ رسميا على النادي، حيث تستهدف تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق مديرا فنيا للفريق، بالإضافة إلى جلب جاريث بيل من ريال مدريد، وجريزمان من برشلونة.

وباتت أندية كرة القدم في أوروبا مجالًا جاذبًا للاستثمار خاصة بعد طرح أغلب الأسهم في البورصات العالمية، ليتوجه المستثمرون العرب نحو امتلاك هذه الأندية.


ويستعرض "صدى البلد" كيف سيطر رجال الأعمال العرب على كبار الأندية في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.

ماجد سامي – "ليرس البلجيكي - إيرجوتليس اليوناني"

يمتلك رجل الأعمال المصري ماجد سامي نادي ليرس في الدوري البلجيكي الممتاز إضافة إلى إمتلاكة نادي وادي دجلة في الدوري المصري ونجح مؤخرا في الحصول على ملكية نادي إيراجوتليس اليوناني.


منصور بن زايد آل نهيان "مانشستر سيتي"


استحوذ رجل الأعمال الإماراتي الشيخ منصور على نادي مانشستر سيتي في عام 2008 بعد أن كان مغمورا في إنجلترا، ليحوله بعدها  إلى نادي يخشى مواجهته كبار الأندية في أوروبا.

نجاح النادي السماوي تمثل في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بهدف أجويرو الشهير في عام 2012، وبعد العديد من الصفقات رفيعة المستوى لينافس بعدها النادي على كل بطولة يدخلها وأصبح النادي الأسطوري الذي يحقق أصعب دوري في العالم بفارق أكثر من 10 نقاط عن ملاحقة بكل سهولة.

عاصم علام "هال سيتي"

هو رجل أعمال مصري إنتقل للعيش في إنجلترا والإستثمار فيها، حتى تمكن في إستغلال الوضع الماضي الذي يمر به نادي هال سيتي ويستحوذ عليه عام 2010.

ونجح علام بفضل إدارته إلى الوصول بالفريق إلى دوري الأضواء والمنافسة على المراكز الدافئة حتى هبط مرة أخري ودخل في مشاكل مالية علاوة على مشاكل مع الجماهير بسبب رغبته في تغيير إسم النادي وهو ما ووجهه سخط كبير من الجماهير.

سهيل آل مكتوم "خيتافي" 

فريق العاصمة الإسبانية الثاني ذهبت ملكيته في عام 2010 إلى مجموعة رويال دبي المملوكة للشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة دبي.

علي الفراج "بورتسموث" 

كان نادي بورتسموث الإنجليزي ملك الملياردير الإماراتي سليمان الفهيم بنسبة 100%، قبل أن يبيع 90% من الأسهم إلى رجل الأعمال السعودي علي الفراج.

تركي آل الشيخ "ألميريا" 

نجح السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في الحصول على ملكية نادي ألميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية في أغسطس 2019 .

وأشارت التقارير إلى أن تركي آل الشيخ دفع ما يقرب من 20 مليون يورو في الصفقة، بالإضافة إلى 7 ملايين كديون على النادي.

ناصر بن عبد الله "ملقا"

الفريق الأندلسي استعان بالأموال القطرية وذهبت ملكيته للشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن عبد الله القطرية.

ناصف ساويرس "أستون فيلا"

نجح المصري ناصف ساويرس بعد دخوله في إستثمار مع نادي أستون فيلا هو وشريكه "ويس إنذر" بشراء 55% من حصة النادي من قبل الصيني "توني شيا" خشية من استمرار خسائر النادي بسبب عدم التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليقود رجل الأعمال المصري ناديه إلى دوري الأضواء والشهر ويصل إلى نهائي كأس الرابطة بعد أن كان يعاني في الدرجة الثانية.

ناصر الخليفي "باريس سان جيرمان"

تولى رجل الأعمال القطري "ناصر الخليفي" رئاسة باريس سان جيرمان في 2011، ليصبح الفريق الفرنسي معه إلى أحد أكبر أندية أوروبا، يملك في تشكيلته مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

وعززت الإدارة بعد ذلك صفوف حيث تعاقد مع البرازيلي نيمار، قادما من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو وإبراهيموفيتش وبيكهام والعديد من النجوم خلال تلك السنوات.

عبد الله بن مساعد "شيفيلد يونايتد"

نجح الأمير عبدالله بن مساعد، في الاستحواذ على نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 50%، وبعد فوزه بالقضية، أصبح مالكًا للنادي بنسبة 100%.

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