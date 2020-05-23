الدورى الفرنسي يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد





وأعلنت رابطة الدورى الفرنسي انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري موسم 2020-2021 يوم 22 أغسطس المقبل بعدما توج نادي باريس سان جيرمان بلقب الموسم الماضي.









وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الغاء كافة الاحداث الرياضية والتجمعات بعد تفشي فيروس كورونا المستجد والذي صنف كوباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية .









وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب لموسم 2019-2020 ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا كبطل فرنسا بجانب مارسيليا ورين، أصحاب المركز الثاني والثالث في الترتيب.





جدير بالذكر أن بعض أندية الدورى الفرنسي قامو برفع دعوه قضائية لإلغاء قرار انتهاء مسابقة الدورى الفرنسي إلا أن الحكمة قامت برفض الدعوى.