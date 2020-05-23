AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إطلاق اسم الدكتور أحمد دراز شهيد الجيش الأبيض على وحدة صحية بالشرقية

السبت 23/مايو/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي /أحمد النشوقي

أكد "محمد عزت دراز" مدرس أول لغة عربية شقيق شهيد الجيش الأبيض الدكتور "أحمد عذت دراز" مدير إدارة الطب الوقائي بمنيا القمح ان مديرية الشئون الصحية ، قامت اليوم، بتكريم أسرة الشهيد .

 

وأضاف "دراز" أنه استلم درع تكريم مقدم من رئاسة الجمهورية وكارت معايدة وذلك بحضور الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

أقرأ ايضا:

شهيد الجيش الأبيض بالشرقية.. أصابه فيروس كورونا أثناء عمله وتوفي داخل مستشفى العزل.. وإطلاق اسمه على مركز طب أسرة

 

وأعرب "دراز" عن سعادته البالغة هو وجميع أفراد أسرة الشهيد بهذا التكريم والذي يؤكد حرص القيادة السياسة في تكريم شهداء الجيش الأبيض.

 

وأشار شقيق الشهيد أنه تم تعليق لافتة تحمل اسم الشهيد "أحمد دراز" على مبني الوحدة الصحية بقرية النعامنة تقديرا لما قام به الشهيد خلال عمله .

 

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية أن الفقيد شغل منصب طبيب ريف بإحدى الوحدات الصحية بمنيا القمح، ثم تولى مديرًا للمركز الطبي، ثم مديرًا لمكتب صحة منيا القمح لعدة سنوات، ثم طبيب مقيم بمستشفى السعديين، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح نائبًا لمدير وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالسعديين، ثم أصبح مديرًا لمستشفى السعديين المركزي، ثم انتقل للإدارة الصحية بمنيا القمح في بداية العام الحالي ليشغل مساعد مدير الإدارة للطب الوقائي.



وأصيب الراحل بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله، وظهرت النتائج المعملية إيجابية منذ ٨ أيام، يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل، وتم نقله لمستشفى العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية، ثم توفي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق اسم أول شهيد للعاملين بمستشفى العزل بالنجيلة على أحد شوارع مطروح

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

شهيد الجيش الأبيض بالشرقية.. أصابه فيروس كورونا أثناء عمله وتوفي داخل مستشفى العزل.. وإطلاق اسمه على مركز طب أسرة

الشهيد التاسع..نقابة الأطباء تنعي أحمد دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية

وسط إجراءات احترازية.. تشييع جثمان أول طبيب متوفى بـ كورونا بالشرقية.. صور

صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

الظهور الأول لـ هلال شوال.. صورة

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد بشمال سيناء

الصحة الكوبية: لقاح يظهر قدرة كبيرة في معالجة حالات كورونا الحرجة

شقيق ياسمين عبدالعزيز ينشر صورة لها مع والدته تظهر الشبه الكبير بينهما

إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور