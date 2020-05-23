إطلاق اسم الدكتور أحمد دراز شهيد الجيش الأبيض على وحدة صحية بالشرقية

أكد "محمد عزت دراز" مدرس أول لغة عربية شقيق شهيد الجيش الأبيض الدكتور "أحمد عذت دراز" مدير إدارة الطب الوقائي بمنيا القمح ان مديرية الشئون الصحية ، قامت اليوم، بتكريم أسرة الشهيد .

وأضاف "دراز" أنه استلم درع تكريم مقدم من رئاسة الجمهورية وكارت معايدة وذلك بحضور الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

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وأعرب "دراز" عن سعادته البالغة هو وجميع أفراد أسرة الشهيد بهذا التكريم والذي يؤكد حرص القيادة السياسة في تكريم شهداء الجيش الأبيض.

وأشار شقيق الشهيد أنه تم تعليق لافتة تحمل اسم الشهيد "أحمد دراز" على مبني الوحدة الصحية بقرية النعامنة تقديرا لما قام به الشهيد خلال عمله .

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية أن الفقيد شغل منصب طبيب ريف بإحدى الوحدات الصحية بمنيا القمح، ثم تولى مديرًا للمركز الطبي، ثم مديرًا لمكتب صحة منيا القمح لعدة سنوات، ثم طبيب مقيم بمستشفى السعديين، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح نائبًا لمدير وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالسعديين، ثم أصبح مديرًا لمستشفى السعديين المركزي، ثم انتقل للإدارة الصحية بمنيا القمح في بداية العام الحالي ليشغل مساعد مدير الإدارة للطب الوقائي.









وأصيب الراحل بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله، وظهرت النتائج المعملية إيجابية منذ ٨ أيام، يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل، وتم نقله لمستشفى العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية، ثم توفي.