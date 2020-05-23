صدى البلد يخترق سجن الدوحة.. قطر تعفو عن أكبر تاجر مخدرات لحمايته من كورونا

كشفت مصادر من داخل سجن الدوحة المركزي لـ "صدى البلد" أن السلطات القطرية أصدرت عفوا عن أكبر تاجر مخدرات في قطر، بعدما مارس ضغوطا على الحكومة لإخراجه من السجن بعد تفشي فيروس كورونا بين السجناء.





وأوضحت المصادر التي يحتفظ صدى البلد بتفاصيلها ومكان تواجدها داخل السجن المركزي بالدوحة، بناء على طلبها، خوفا من تعرضها للبطش على يد السلطات القطرية، أنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا بين النزيلات في عنبر النساء بالسجن المركزي، انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى داخل العنبر رقم 5 الذي يقضي فيه تاجر مخدرات قطري محكومية بأكثر من 25 سنة.









وتابعت المصادر، أن تاجر المخدرات القطري ويدعى غانم بن علي آل حنزاب، مارس ضغوطا على السلطات القطرية فور تفشي الفيروس في العنبر، حتى تمكن من الحصول على عفو خاص وخرج من الحبس، رغم أنه لم يمض من سجنه سوى 13 عاما فقط.





وأكدت المصادر أن هناك العديد من المصريين المسجونين معه في عنبر رقم 5 أًصيبوا بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما بدأ الفيروس ينتشر بين النزلاء في العنبر رقم 6 بسجن الدوحة المركزي.





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وكانت تقارير صادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكرت أن فيروس كورونا تفشي بشكل واسع بين النزلاء والعاملين في سجن الدوحة المركزي، وطالبت السلطات القطرية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ارواح المسجونين والإفراج عنهم.