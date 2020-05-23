AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صدى البلد يخترق سجن الدوحة.. قطر تعفو عن أكبر تاجر مخدرات لحمايته من كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 11:45 م
سجن في الدوحة
سجن في الدوحة
Advertisements
عرفة البنداري
كشفت مصادر من داخل سجن الدوحة المركزي لـ "صدى البلد" أن السلطات القطرية أصدرت عفوا عن أكبر تاجر مخدرات في قطر، بعدما مارس ضغوطا على الحكومة لإخراجه من السجن بعد تفشي فيروس كورونا بين السجناء.

وأوضحت المصادر التي يحتفظ صدى البلد بتفاصيلها ومكان تواجدها داخل السجن المركزي بالدوحة، بناء على طلبها، خوفا من تعرضها للبطش على يد السلطات القطرية، أنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا بين النزيلات في عنبر النساء بالسجن المركزي، انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى داخل العنبر رقم 5 الذي يقضي فيه تاجر مخدرات قطري محكومية بأكثر من 25 سنة.


وتابعت المصادر، أن تاجر المخدرات القطري ويدعى غانم بن علي آل حنزاب، مارس ضغوطا على السلطات القطرية فور تفشي الفيروس في العنبر، حتى تمكن من الحصول على عفو خاص وخرج من الحبس، رغم أنه لم يمض من سجنه سوى 13 عاما فقط.

وأكدت المصادر أن هناك العديد من المصريين المسجونين معه في عنبر رقم 5 أًصيبوا بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما بدأ الفيروس ينتشر بين النزلاء في العنبر رقم 6 بسجن الدوحة المركزي.


وكانت تقارير صادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكرت أن فيروس كورونا تفشي بشكل واسع بين النزلاء والعاملين في سجن الدوحة المركزي، وطالبت السلطات القطرية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ارواح المسجونين والإفراج عنهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان نيويورك منطقة كوارث.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في سجون الولاية لـ 38 حالة

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يفضح تميم.. اعرف ماذا قال

هيومن رايتس ووتش: فيروس كورونا انتشر في سجن الدوحة المركزي

منظمة أمريكية تحذر: سكان قطر مهددون بالإصابة بفيروس كورونا

كيف فضحت كورونا الجوانب الأخلاقية للنظام القطري؟

ترشيحاتنا

انتحار ممثل شاب بعد إطلاق النار على زوجته

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

الملك سلمان يثمن الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا في تهنئته بالعيد.. نص كامل

إصابة موظف بالأكاديمية العربية بفيروس كورونا المستجد

لأول مرة.. النقيب أحمد نصر يحكي مواجهته للإرهابي هشام عشماوي في معركة كمين الفرافرة.. شاهد

الخسائر كارثية.. هاني العتال: استئناف الدوري أفضل من إلغائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة