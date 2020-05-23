اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي،، عن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين، بفيروس كورونا بين لاعبي وإداريي الفرق المشاركة في البريميرليج.
وضمت العينة الثانية التي خضعت لاختبار الكشف عن فيروس كورونا على مدار اليومين السابقين، 996 لاعبًا ومدربًا وإداريًا ، بحسب البيان الذي نشرته رابطة الدوري الإنجليزي.
وأشارت رابطة البريميرليج الى وجود حالتي إصابة بين المسحات التي تم أخذها من لاعبو الدوري الإنجليزي، دون الإعلان عن أسماء المصابين أو أنديتهم، على أن يعلن الناديان اللذان يضمان هؤلاء المصابين عن هذه المعلومات.
وشددت رابطة الدوري الإنجليزي على أن المصابين سيخضعون للعزل الذاتي لمدة أسبوع قبل العودة لممارسة حياتهما الطبيعية.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد كشفت الأسبوع الماضي عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا في العينة الأولى التي خضعت للاختبار.