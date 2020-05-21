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رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استحواذ السعودية على أسهم نيوكاسل

الخميس 21/مايو/2020 - 01:42 م
ملعب نيوكاسل
ملعب نيوكاسل
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محمد السعيد
وافقت رابطة الدروي الإنجليزين على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، على أسهم نادي نيوكاسل.

وكانت تقارير أشارت مؤخرا، أشارت أن شبكة بي إن سبورتس القطرية، حاولت منع بيع نادي نيوكاسل إلى المملكة العربية السعودية.


وذكرت قناة الإخبارية السعودية" أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعطت الضوء الاخضر لاتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل.

يذكر ان تقارير أشارت مؤخرا، إلى نية الإدارة السعودية الجديدة، عقد صفقات من العيار الثقيل عقب الأستحواذ رسميا على النادي، حيث تستهدف تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق مديرا فنيا للفريق، بالإضافة إلى جلب جاريث بيل من ريال مدريد، وجريزمان من برشلونة.

يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حاليا، بقرار من رابطة البريميرليج، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي علي نادي
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