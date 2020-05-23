هال سيتي يقود حملة لإلغاء منافسات الدوري الإنجليزي

ترأس رجل الأعمال المصري عاصم علام رئيس نادي هال سيتي الإنجليزي حملة إلغاء منافسات الدوري الإنجليزي والدرجة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"..

وقامت إدارة النادي الذي يلعب في " التشامبيونشيب " بإرسال خطاب إلى الاتحاد الإنجليزي يطالبه من خلاله بإلغاء منافسات الدوري.

وحسب ما نشره "الديلي ميل"، فإن إيهاب علام نائب رئيس النادي قال خلال الخطاب أنه من الصعب إستكمال الدوري بسبب مخاطر تفشي الفيروس التي تتزايد بشكل كبير في أنحاء أوروبا.





وبعد أن سربت الصحافة الإنجليزية تلك الخطابات المتداولة، يواجه النادي بإدارته المصرية إتهاما بطلب إلغاء الدوري من أجل مصالح شخصية وليست عامة بسبب توقيت طلب الإلغاء الذي يأتي في ظل مساعي الحكومة إعادة الحياة الرياضية.





يذكر أن الحكومة البريطانية منحت رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



