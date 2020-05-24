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أشادت بـ البرنس.. داليا البحيري: أول مرة أتابع مسلسل لـ محمد رمضان.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:51 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة داليا البحيري، إن  مسلسل البرنس من أفضل المسلسلات هذا العام، مشيرة إلى أنها لأول مرة تشاهد مسلسل للفنان محمد رمضان.

وأضافت "داليا البحيري" خلال لقائها مع  الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "الان" على قناة "اكسترا نيوز" أن جميع الفنانين المشاركين في المسلسل ماهرين جدا وأصحاب خبرات كبيرة وهذا ما شاهدناه في المسلسل والفضل يعود الي المخرج والمؤلف، لذلك تواصلت مع المخرج محمد سامي لتوجيه التهنئة والشكر له.

وأوضحت داليا البحيري أن المخرج هو الأساس في أي عمل درامي، مشيرة إلى أن المخرج محمد سامي قدم دراما واقعية واستطاع تقديم تحولات في الشخصيات بشكل رائع.

ونوهت إلى أن محمد سامي مخرج شاطر يحب الممثل ويوجه الفنانين ولديه القدرة على تقديم أعمال فنية مميزة وهادفة، مؤكدة أنها تفضل العمل مع المخرج الذي يحب الممثل ويحب الفن لأن هذا يفرق مع الفنانين.
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