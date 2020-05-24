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توك شو

داليا البحيري: كماكيمو بتنسى أني أمها.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:41 ص
الفنانة داليا البحيري
الفنانة داليا البحيري
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اسراء صبري
قال الفنانة داليا البحيري، إن ابنتها "كماكيمو" احلى شئ في حياتها، موضحة أنها شاركت معها في بعض الحلقات بمسلسل يوميات زوجة مفروسة.

وأضافت داليا البحيري خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع علي قناه "اكسترا نيوز": "اينتي هي الضحكة اللي في حياتي، ومن وهي طفله وهي عندها الحس الفني، وكان عندها إمكانية التلحين منذ صغرها.

وأشارت داليا البحيري إلى أنها قريبه جدا من ابنتها، معقبه: بنبقي أصحاب اوي لدرجه أنها ساعات بتنسى نفسها.. وبقولها فوقي انا ماما في الاخر.. ساعات ببقي أم صعبه اوي ومبيعجبنيش الحال المايل، هي بتحبني اوي بس بتخاف مني.

وأشارت إلى أنها منذ فترة كانت تقوم بدور الأب والأم، معقبه: دا مجهود صعب جدا.

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