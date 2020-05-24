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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1202 بينهم 16 من ذوي الهمم.. و28 مليون جنيه منحة الرئيس لـ 56 ألف عامل ببنى سويف

الأحد 24/مايو/2020 - 11:22 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 1202عامل من مختلف المؤهلات من بينهم 16 من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة ببني سويف ، فضلا عن تسليم 4 عقود عمل بالخارج إلى الأردن.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى  للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفًا و 437 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 مارس الماضى 30 أبريل الماضي بإجمالى مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه .

وقال محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوي العاملة عن شهري مارس وأبريل : إن المديرية قامت بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 811 عاملا بإجمالي مبلغ  405 ألاف و500جنيه.

كما أشار إلي أن المديرية قامت بإستخراج 472 شهادة  قياس مستوى المهارة على مهن مختلفة ، فضلا عن منح  468 ترخيص مزاولة حرفة.
ولفت مدير المديرية إلي أن مكاتب التفتيش  قامت من خلال 10 حملات  لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  20 منشأة  للتأكد من تطبيق قانون  العمل  .
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