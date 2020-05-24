بسبب مباراة ليفربول وأتليتكو .. وفاة 41 مشجعا بكورونا





وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت على ملعب " أنفيلد"، تسبب في وفاة 41 مشجعا، بسبب عدوى فيروس كورونا التي تفشت بين الجماهير في المدرجات.





وطالب العديد من المسؤولين في بريطانيا، خلال الأسابيع الماضية، بفتح تحقيق بشأن السماح بإقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بحضور الجماهير رغم تفشي فيروس كوورنا.





يذكر أن أتلتيكو مدريد أطاح بـ ليفربول من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.





وتعد بريطانيا ضمن قائمة أكثر الدول في العالم، تضررا من فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

تسببت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت في شهر مارس الماضي، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في وفاة 41 مشجعا بسبب فيروس كورونا.