بعمل البوتكس منذ اختراعه.. يسرا: مؤمنة بعمليات التجميل ولكن بشروط| فيديو

قالت الفنانة يسرا ، إنها مؤمنة بعمليات التجميل ولكن بشرط عدم تغيير الشكل، موضحة أن الجمهور يجب ألا يلاحظ التغيير في الشكل .





وأضافت «يسرا » خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، أنها أجرت عمليات البوتكس ولكنها حريصة على عدم الاسراف في عمليات التجميل التي لا تحتاج إلى تغيير، متابعة بعمل البوتكس من يوم ما اخترعوه .





وأوضحت « يسرا » أنها لا تحب أن تكون اسنانها بياضها ناصح بشكل ملفت لانه قد لا يليق مع بشرتها، مؤكدة أنها لا تحب الافراط في عمليات التجميل لانه في بعض الأحيان تكون سبب فقدان الجمال.





وأشارت «يسرا» إلى أن الطبيب الذي يجري عمليات التجميل لابد ان يكون لديه خبرة شديدة حتى لا ينقلب الأمر إلى كارثة.