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يسرا: سعيد بخيانة عهد .. والحمد لله انهم خانوني في المسلسل مش في الحقيقة | فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:09 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة يسرا عن كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل «خيانة عهد» وشخصيتها التي جسدتها في المسلسل التي تأثر بها الجمهور وتفاعل معها في كل حلقة.

ردت الفنانة يسرا على سؤال كل اللي ساعدتهم ودعمتيهم طعنوكي من الخلف في المسلسل: «الحمد لله انهم خانوني في المسلسل مش في الحقيقة».

وأبدت «يسرا» خلال لقائها في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى سعادتها بمشاركتها في مسلسل خيانة عهد، موضحة أن فريق العمل رغم انها تعمل معهم لأول مرة لكن قدموا عمل فني رائع.

وقالت الفنانة يسرا إن الكاتب أحمد عادل لاول مرة يخوض التجربة الاولى في المسلسل وأثبتت نجاحها، مشيرة إلى أنها لم تعرف أن المؤلف أحمد عادل هو من كتب المسلسل. 

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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