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فن

مسلسل خيانة عهد الحلقة الأخيرة.. يسرا تنجح في الانتقام لابنها هشام

الأحد 24/مايو/2020 - 03:16 ص
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرضها ضمن الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها في الموسم الرمضاني 2020.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل خيانة عهد

نجحت الفنانة يسرا "عهد" في الثأر لإبنها خالد أنور "هشام"، حيث تم إعدام خالد سرحان، وحبس كل من حلا شيحة، وجومانا مراد، بينما لمت يسرا شمل العائلة مجددًا.

كما نجى بيومي فؤاد، بعد طعنه بسكين في الحلقة السابقة من أحداث المسلسل، وتقدم الدكتور لطلب يد هنادي مهنا، من يسرا، ووافقت على إرطباتهما.

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مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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