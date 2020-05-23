الحلقة 29 من مسلسل خيانة عهد.. يسرا تواجه حلا شيحة وخالد سرحان بالحقيقة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرضها ضمن الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها في الموسم الرمضاني 2020.





أحداث الحلقة 29 من مسلسل خيانة عهد





وقامت الفنانة يسرا "عهد" بمواجهة حلا شيحة، وخالد سرحان في السجن، بأنها هي من قامت بتدبير المكائد لهما لأنهما السبب في وفاة ابنها خالد أنور "هشام".





ومن المفترض أن تحاول يسرا، ا"عهد" الايقاع بجومانا مراد خلال الحلقة الأخيرة من المسلسل ، وذلك بعد نجاحها في الانتقام من كل حلا شيحة، وخالد سرحان.





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مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



