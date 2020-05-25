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توك شو

يسرا تبكي على الهواء مع وائل الإبراشي.. اعرف السبب

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:22 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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محمد حليم قنديل

أجهشت الفنانة يسرا، بالبكاء الشديد ، عند عرض مشهد دفن ابنها بمسلسل "خيانة عهد", متابعة:" أنا كنت برتعش بجد وتذكرت لحظة وفاة والدتى وأنا كنت برتعش قد دا 10 مرات".


وأضافت الفنانة يسرا خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية, أن صوت الشيخ التهامي اضاف الكثير لمشهد الموت.


وتابعت يسرا, قائلة "أحنا عايشين أحسن من العالم.. حالتنا في الحجر اللي احنا فيه افضل بكتير من دول تانيه في العالم..في العالم برا صعب جدا انك تلاقي لقمة العيش بس هنا احنا بنلاقيها".


وأوضحت يسرا, أنها تفعل جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية والضوابط التي تحصنها من إصابتها بفيروس كورونا.


وأشارت إلي أن, هناك أشياء كثيرة في عملها بم تقم بها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا وحفاظا علي انفسهم من مخاطر الأمراض.

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