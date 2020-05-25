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رياضة

حقيقة توقيع ليفربول مع الدبابة أداما تراوري بديل محمد صلاح

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أشارت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب نادي ليفربول من التوقيع مع الإسباني أداما تراوري نجم فريق وولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد طلب الألماني يورجن كلوب، التوقيع معه.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أمس أن الإدارة الفني لفريق ليفربول تريد تخفيف الاعتماد على الثلاثي ماني وصلاح وفيرمينو.

وأكد المصدر ذاته أنه في حال وصول عرض رسمي من أجله تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه  سيوافق وولفرهامبتون على الفور.

وفي سياق آخر، تسببت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت في شهر مارس الماضي، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في وفاة 41 مشجعا بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت على ملعب " أنفيلد"، تسبب في وفاة 41 مشجعا، بسبب عدوى فيروس كورونا التي تفشت بين الجماهير في المدرجات.


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