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محافظات

في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:12 م
السكندريون يتحدون
السكندريون يتحدون الحظر
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أحمد عبد العزيز
لجأ عدد من السكندريون إلى تحدى  حظر التجوال وأغلاق المتنزهات والشواطئ خلال عيد الفطر المبارك بسبب فيروس كورونا، من خلال إقامة دوروات لكرة القدم في الساحات والمناطق الشعبية، فيما  أستقل آخرون الموتوسيكلات والتروسيكلات للتنزه بها في عدد من الشوارع.

وقامت محافظة الإسكندرية، بإغلاق نحو 61 شاطئ بطول كورونيش البحر بالمدينة الساحلية، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينما سيطؤت حالة من الهدوء بطريق كورنيش البحر، لليوم الثاني على التوالي بعد إغلاقه، شهدت المناطق الداخلية من المدينة حالة من الصخب بسبب تجمعات الشباب والأطفال للاستمتاع بالعيد.

من جانبه طالب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ، أو طريق الكورنيش، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، محافظ الإسكندرية.

وقال "رشاد" إن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أنه سيتم إغلاق طريق كورنيش الإسكندرية كاملًا، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لفيروس كورونا ومنع التجمعات.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية، إنه تم غلق كل ساحات انتظار السيارات الجراجات بطريق الكورنيش، وسيتم التعامل بحزم وقوة مع المخالفين للإجراءات، وإغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئًا، تمتد من أبوقير حتى أبوتلات.
في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية
في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية
في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية
في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية
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