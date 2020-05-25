في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

لجأ عدد من السكندريون إلى تحدى حظر التجوال وأغلاق المتنزهات والشواطئ خلال عيد الفطر المبارك بسبب فيروس كورونا، من خلال إقامة دوروات لكرة القدم في الساحات والمناطق الشعبية، فيما أستقل آخرون الموتوسيكلات والتروسيكلات للتنزه بها في عدد من الشوارع.





وقامت محافظة الإسكندرية، بإغلاق نحو 61 شاطئ بطول كورونيش البحر بالمدينة الساحلية، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبينما سيطؤت حالة من الهدوء بطريق كورنيش البحر، لليوم الثاني على التوالي بعد إغلاقه، شهدت المناطق الداخلية من المدينة حالة من الصخب بسبب تجمعات الشباب والأطفال للاستمتاع بالعيد.





من جانبه طالب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ، أو طريق الكورنيش، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، محافظ الإسكندرية.



وقال "رشاد" إن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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