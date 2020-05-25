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رياضة

برشلونة يسعى للتخلص من ديمبيلي مقابل 45 مليون يورو

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:38 م
ديمبيلي
ديمبيلي
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عبدالله هشام
يسعي نادي برشلونة للتخلص من لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد قلة مشاركته مع الفريق وتعرضه للإصابات بشكل متكرر .
 

وأكدت صحيفة ماركا الاسبانية ان إدارة برشلونة ستوافق علي مبلغ لا يقل عن 45 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب رغم الخسارة الكبيرة التى ستضرب خزينة النادي حيث قام النادي الكتالوني بشراء اللاعب بـ145 مليون يورو قبل ثلاث سنوات . 




وأضافت الصحيفة أن خزينة النادي ستحاول تقليص والتخلص من بعض اللاعبين الذي يتقاضون رواتب كبيرة ولم يفيدوا الفريق طوال الفترة الماضية خصوصا بعد الازمة القوية التى تعرض لها النادي بعد توقف النشاط علي خلفية انتشار فيروس كورونا. 


وكان انضمام الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي الي فريق برشلونة ليكون بديل البرازيلي نيمار دي سيلفا الذي انتقل الى فريق باريس سان جيرمان بعد فسخ التعاقد مع المادي الكتالوني مقابل 222 مليون يورو . 


جدير بالذكر ان عثمان ديمبلي لعب مع برشلونة 9 مباريات خلال الموسم الحالي قبل توقفه علي خلفية انتشار فيروس كورونا وسجل هدفا وحيدا.
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